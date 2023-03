Luis Carlos Herrmann (MDB) é eleito prefeito de Miraguaí em eleições suplementares

Eleições ocorreram no domingo (5). Chapa que havia sido eleita foi cassada porque prefeito e vice foram condenados por compra de votos. Luis Carlos Herrmann (MDB)

Luis Carlos Herrmann (MDB), foi eleito prefeito de Miraguaí, durante eleições suplementares que ocorreram no domingo (5). Ele recebeu 2.052 votos, 60,87% do total, e venceu a disputa contra Ricardo Barbosa Fink (PTB). O vice que vai assumir a gestão da prefeitura com Herrmann é Vanderli Antônio Lunardi (MDB).

As eleições suplementares na cidade foram determinadas porque os antigos prefeito e vice foram condenados e cassados por compra de votos.

