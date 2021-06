luisa-corna-vicina-al-matrimonio:-“ho-rimandato-tutto-a-causa-della-pandemia”

È ormai da diverso tempo che Luisa Corna è lontana dal piccolo schermo, dedicandosi completamente ad una delle sue grandi passioni, quella per la musica. La showgirl, infatti, ha da poco pubblicato il suo terzo album, dal titolo “Le cose vere“, che esce a distanza di dieci anni dalla sua ultima creatura musicale, nonostante in tutto questo tempo non si sia mai fermata e abbia continuato assiduamente la sua carriera nel mondo della musica. Ma c’è un’altra grande novità nella vita del noto volto tv, ovvero le nozze ormai imminenti, che la vedranno consolidare il suo amore con Stefano Giovino.

Il matrimonio rimandato

Intervistata dal settimanale Oggi, Luisa Corna ha parlato della sua carriera, dicendosi soddisfatta per le novità che nonostante il periodo difficile è riuscita ad organizzare, progetti che ha portato a termine, seppur non senza impegno e fatica. Proprio la pandemia, però, non ha permesso all’attrice e cantante di realizzare uno dei suoi sogni più grandi, quello di convolare a nozze con il suo compagno, Stefano Giovino, ex ufficiale dei Carabinieri di 15 anni più giovane di lei. I due stanno insieme da ormai sette anni e hanno deciso di aspettare finché sarà necessario per rendere questo momento davvero unico e, quindi, nonostante fosse ormai deciso che dovessero sposarsi, a causa della pandemia le nozze sono state rinviate a quando sarà possibile festeggiare in grande.

Gli amori di Luisa Corna

A 53 anni, quindi, Luisa Corna è pronta per pronunciare il fatidico “sì”, insieme all’uomo che rappresenta tutto per lei: amico e compagno, dopo quello che come spesso ha raccontato è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nel suo passato, però, non sono mancati altri amori importanti: per lungo tempo è stata la fidanzata di Aldo Serena, l’ex calciatore dell’Inter, con cui ha vissuto gli anni dal 1993 in poi. Successivamente ha avuto una storia d’amore con il cantante Alex Britti, in seguito ha avuto una relazione con l’attore e modello Valerio Foglia Manzillo.