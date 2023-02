Luísa Sonza é acompanhada por gaiteira durante homenagem ao RS no Planeta Atlântida

Thais Andrade é de São Paulo e fã de músicos gaúchos. Luísa Sonza cantou “Canto Alegretense” durante o Planeta Atlântida 2023. Thaís Andrade e Luísa Sonza durante show no Planeta Atlântida 2023

Reprodução

Uma das musicistas que faz parte da equipe de Luísa Sonza chamou a atenção dos gaúchos ao tocar uma sanfona durante o show da artista no Planeta Atlântida 2023 na madrugada deste sábado (4). Sanfona não, pois estamos no Rio Grande do Sul e aqui se chama gaita.

“(Risos). A equipe até ficou confusa quando nos fizeram o convite para ‘entrevistar a gaiteira’. De onde eu sou, a gente fala ‘sanfona’. Aqui, é ‘gaita’. No fim, estamos falando da mesma coisa: um instrumento que eu curto muito”, conta Thais Andrade, a “gaiteira” que surpreendeu os gaúchos.

Thais é de São Paulo e faz parte da equipe de Luísa Sonza há cerca de um ano. Ela é tecladista e acordeonista. Normalmente, ela toca a gaita durante a canção “Melhor sozinha” de Luísa. Mas, como haveria a apresentação no Rio Grande do Sul, a cantora chamou a equipe na quinta-feira (2), de última hora, e disse “que poderia rolar” a homenagem ao estado com o Canto Alegretense. E rolou.

“Eu já conhecia a música porque eu sou fã de artistas gaúchos como Oswaldir e Carlos Magrão, Tchê Garotos e Gaúcho da Fronteira. Então, fizemos uma passagem [musical] e deu tudo certo. Estávamos prontas”, diz Thais.

Ela conta que o interesse e gosto pela gaita veio ainda em São Paulo, com artistas de músicas sertanejas, que usam o instrumento. Para chegar aos gaúchos, foi um pulo. Em uma passagem por Porto Alegre, já há alguns anos, visitou uma loja de CDs e comprou vários. Foi a porta de entrada para aprender canções de vários artistas. Entre elas, o Canto Alegretense.

A “gaiteira” Thaís Andrade

João Pedro Lamas/g1

O Canto Alegretense

Praticamente um hino do Rio Grande do Sul, o Canto Alegretense é uma canção que foi escrita por Nico e Bagre Fagundes em 1983 e tocada pela primeira vez durante a Tertúlia de Santa Maria.

“Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração”, diz um trecho da música.

Em mais de 30 anos, o Canto Alegretense foi interpretado por grandes nomes da música nacional e internacional, como Alcione e Deep Purple.

Não me perguntes onde fica o alegrete

Segue o rumo do teu próprio coração

Cruzarás pela estrada algum ginete

E ouvirás toque de gaita e de violão

Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde

Ou quem vem de Uruguaiana de manhã

Tem o Sol como uma brasa que ainda arde

Mergulhado no rio Ibirapuitã

Ouve o canto gauchesco e brasileiro

Desta terra que eu amei desde guri

Flor de tuna, camoatim de mel campeiro

Pedra moura das quebradas do Inhanduí

Ouve o canto gauchesco e brasileiro

Desta terra que eu amei desde guri

Flor de tuna, camoatim de mel campeiro

Pedra moura das quebradas do Inhanduí

E na hora derradeira que eu mereça

Ver o Sol alegretense entardecer

Como os potros vou virar minha cabeça

Para os pagos no momento de morrer

E nos olhos vou levar o encantamento

Desta terra que eu amei com devoção

Cada verso que eu componho é um pagamento

De uma dívida de amor e gratidão

Ouve o canto gauchesco e brasileiro

Desta terra que eu amei desde guri

Flor de tuna, camoatim de mel campeiro

Pedra moura das quebradas do Inhanduí

Ouve o canto gauchesco e brasileiro

Desta terra que eu amei desde guri

Flor de tuna, camoatim de mel campeiro

Pedra moura das quebradas do Inhanduí

Ouve o canto gauchesco e brasileiro

Desta terra que eu amei desde guri

Flor de tuna, camoatim de mel campeiro

Pedra moura das quebradas do Inhanduí

Thaís Andrade e Luísa Sonza durante show no Planeta Atlântida 2023

Reprodução

