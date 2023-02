Luísa Sonza faz show com dança e emoção no Planeta Atlântida: ‘sonho realizado’

Primeiro dia de festival ainda tem Dilsinho (2h) e Dubdogz (3h30). No sábado (4), se apresentam Armandinho, Jão, Ludmilla, Luan Santana, Ivete Sangalo, Matuê feat 30praum e Vintage Culture. Luísa Sonza no Planeta Atlântida

Felipe Nogs/Agência Preview

A cantora gaúcha Luísa Sonza subiu ao palco do Planeta Atlântida nesta sexta-feira (3) para uma apresentação com momentos de muita emoção e dança. Esta foi a segunda apresentação da cantora no festival, a primeira passagem aconteceu em 2020, última edição do festival antes da pandemia.

Planeta Atlântida: acompanhe o festival ao vivo no g1

Saiba o horário e os palcos de todos os shows

FOTOS: Planeta Atlântida 2023, sexta-feira (3)

Luísa Sonza no Planeta Atlântida

g1 RS

Com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a cantora de 24 anos trouxe ao RS um show dançante e coreografado. Ela abriu com “Interesseira” seguida do hit “Toma”. Outro sucesso que animou o público foi quando cantou “Anaconda”, com performance com bailarinos.

Em entrevista ao g1 antes da apresentação, Luísa já havia dito que preparou um show especial. “Vai ser muito especial e estou realizando um sonho e estou muito feliz de estar aqui”, afirmou.

Luísa Sonza revela expectativa para show no Planeta Atlântida

E ela entregou o prometido. “Para uma gaúcha, cantora, cantar no Planeta Atlântida, no palco principal, é um grande sonho realizado”, afirmou durante a apresentação, agradecendo ao público: “foram vocês que me colocaram aqui”. Luísa cantou então o “Canto Alegretense”, música tradicionalista do Rio Grande do Sul.

Outro momento que emocionou foi quando cantou “Melhor Sozinha”, música que gravou originalmente com Marília Mendonça. “Foi essa música que me permitiu cantar com uma das maiores cantoras que já pisaram nesse país e nesse mundo”, disse durante o show.

“Braba” e “Modo Turbo” fecharam o show fazendo muita gente dançar e cantar.

Gloria Groove estreia no Planeta Atlântida com show performático

Com show que celebra 25 anos de carreira, Jota Quest contagia fãs

Veja o set list do show:

Intro/Interesseira/VIP

Toma

Boa menina

Mulher do ano

Interlude

Hotel caro

Pausa

Melhor sozinha

Penhasco

Canto Alegretense

Fala

Poesia/Mamacita

Anaconda/Atenção

Café da manha

Sentadona

Medley Funk

Cachorrinhas

Braba

Modo turbo

Luísa Sonza no Planeta Atlântida

Felipe Nogs/Agência Preview

Primeiro dia

O Planeta Atlântida voltou a rolar depois de dois anos sem festival, por causa da pandemia. O primeiro dia começou com a já clássica apresentação de Neto Fagundes, que abriu o festival com o Hino Rio-Grandense. Depois, subiu ao palco a banda Lagum. Além de Gloria Groove, o primeiro dia ainda reserva shows de Jota Quest (21h30), Matheus e Kauan (23h), Luísa Sonza (00h30), Dilsinho (2h) e Dubdogz (3h30).

O segundo dia de Planeta vai ter shows de Armandinho (18h30), Jão (20h), Ludmilla (21h30), Luan Santana (23h), Ivete Sangalo (0h30), Matuê feat 30praum (2h) e Vintage Culture (3h30).

VÍDEOS: Tudo sobre o Planeta Atlântida 2023

Ufficio Stampa