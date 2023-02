Luísa Sonza usa desenho de artista de RR como capa de single em parceria com Xamã e Karol Conká

O trabalho do artista Mateus Forte, de 27 anos, foi usado para ilustrar a capa do single “MAMA.CITA (REMIX) dos cantores nacionais. Capa do single de Luísa Sonza feita pelo artista Mateus Forte

Divulgação/Luísa Sonza

O artista de Roraima Mateus Forte, de 27 anos, foi o escolhido para fazer a capa do single MAMA.CITA (Remix) da cantora Luísa Sonza em parceria com os rappers Xamã e Karol Conká lançada de surpresa nas plataformas digitais. A arte com o tom divertido faz referência aos memes envolvendo Karol Conká, segundo o artista.

A capa traz os três nomes envolvidos na canção em caricaturas divertidas, usando os traços já característicos do artista — que já teve seu trabalho reconhecido por estrelas nacionais e internacionais como Pabllo Vittar, Doja Cat, Ariana Grande, Nicki Minaj, entre outros.

Para Mateus, foi uma honra ter seu trabalho dando forma visual para o singles dos músicos. Ele conta que o convite para fazer a capa surgiu por meio do coreógrafo de Luísa, Flávio Verne, que já seguiu Mateus nas redes sociais e acompanhava as artes divulgadas.

“O coreógrafo da Luísa, Flávio Verne entrou em contato comigo pelo Instagram, a gente se seguiu a um tempo quando ele ainda trabalhava com a Pabllo Vittar, ele falou que queria falar comigo com urgência e trocamos mensagens, assim me convidou para fazer a capa do remix e eu topei”, disse o artista.

Em 2020, a cantora Pabllo Vittar se inspirou nos desenhos do artista para visuais do clipe de “Bandida”. Os desenhos usados por Pabllo no clipe foram publicados por Mateus em 2017 e 2018

Com o convite para fazer a capa do single, de imediato ele já começou a fazer esboços para concluir a obra com rapidez. A ideia da capa surgiu com a frase dita por Karol Conká no Big Brother Brasil 2021, quando ela afirmou: “minha língua é igual chicote”.

“No mesmo dia, pela noite, eu já tinha finalizado tudo, digitalizado e editado, já que era pra ser entregue no dia seguinte, após isso teve algumas pequenas mudanças”.

“Acho que a arte da capa fala muito sobre a música e condiz com o clipe da versão normal, Karol Conká foi realmente uma escolha perfeita para o remix, só ver o nome da música”, disse Mateus.

Mateus conta que se sentiu honrado em participar criando a capa do single, pois é fã dos três artistas e ter sua artes na parceria deles foi algo que ele disse ter aumentado sua confiança. Aos risos, Mateus disse ter, inclusive, defendido Karol Conká quando ela foi “cancelada” no reality show.

“Eu fiquei bastante feliz com esse convite, até porque admiro muito os envolvidos, sou fã da mamacita, Luisa também, gosto muito das músicas e tem hits incríveis, uma das maiores do pop no Brasil e Xamã, que é incrível também”.

“Fiquei realmente feliz, pois são artistas grandes a nível nacional que sempre admirei e consumi, ter esse reconhecimento e exposição é indescritível, me fez acreditar mais ainda no meu potencial”, finaliza Mateus Forte.

Além de desenhista, Mateus também é DJ e cria visuais próprios para tocar em boates. Desde as roupas até as maquiagens são ideias próprias que ele põe em prática, com criatividade e improviso.

Mateus Forte já teve seu trabalho reconhecido por cantores nacionais e internacionais

Divulgação/Mateus Forte

valipomponi