Luizi i del kundër produksionit? “Sherr” me Arbanën: Kjo që po bëni është e padrejtë, unë s’jam budalla

Planet e Luizit për të dalë në nominim “kokë më kokë” vetëm me Oltën me sa duket nuk shkuan siç ai dëshironte.

Banorët e shtëpisë së Big Brother gjatë kësaj jave kishin si detyrë të realizonin një sfidë.

Të ndarë në dy grupe, ata ishin lidhur me litar, dhe grupi i cili do të rezistone më shumë do të fitonte imunitet.

Por Luizi, doli kundra rregullave dhe hoqi rripin duke menduar se shkonte automatikisht në nominim. Nisur nga ky fakt ai nxiti dhe Oltën të hiqte rripin, e cila ia plotësoi dëshirën.

Por mbrëmjen e sotme, Arbana i komunikoi se në nominin shkonte i gjithë grupi i Luizit, dhe jo vetëm dyshja.

Kjo nxiti debate me Luizin që kundërshtoi Arbanën duke i thën se në zarf nuk ishte e shkruar kjo pjesë.

“Unë nuk jam budalla”, tha Luizi.

Sipas tij, “Vëllai i Madh” nuk i kishte informuar në lidhje me nominimin.

Luizi e quajti të padrejtë këtë që ndodhi duke pasur dhe një debat me Arbanën./Albeu.com./

