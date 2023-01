Lula celebra retorno de argentinos às praias de SC ao visitar país vizinho: ‘Graças a Deus voltaram’

Publicação foi feita durante visita de Lula a Argentina. Número de argentinos que cruzaram a fronteira terrestre com o Brasil cresceu mais de 300% no mês de janeiro. Lula na Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, no Twitter, a volta dos turistas argentinos ao Litoral catarinense. A publicação foi feita na segunda-feira (23), durante visita ao país vizinho. Lula disse que a viagem tem o objetivo de reconstruir vínculos com a América Latina (leia mais abaixo).

“Graças a Deus que os argentinos voltaram para frequentar as praias de Santa Catarina. Espero que conheçam também meu estado, Pernambuco”, escreveu na segunda-feira (23), no Twitter (veja abaixo).

O número de argentinos que cruzaram a fronteira terrestre com o Brasil cresceu mais de 300% no mês de janeiro em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados levantados pelo Jornal Nacional.

Já no Aeroporto Internacional de Florianópolis, a média de voos diretos de Buenos Aires passou de 2 para 12 por dia.

Lula comemorou a volta de argentinos às praias de SC

De acordo com a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) 2,6 mil argentinos desembarcaram no aeroporto da Capital entre 23 de dezembro e 5 de janeiro.

Apesar da melhora no número de turistas argentinos, as mais famosas praias do Norte da Ilha de Santa Catarina, região preferida dos viajantes do país vizinho, tiveram o pior início de verão em 21 anos na questão da balneabilidade.

O QUE SE SABE sobre o surto de diarreia em Florianópolis

Praias do Norte da Ilha em Florianópolis têm pior início de verão para banho de mar em 21 anos

Locais como Canasvieiras, Jurerê e Ingleses estão com a maioria dos pontos impróprios para banho, de acordo com análise do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

Epidemia de diarreia

Florianópolis também enfrenta uma epidemia de diarreia desde o início de janeiro. O surto é causado pelo norovírus, segundo divulgado pela prefeitura com base em análises preliminares na sexta-feira (20).

O microrganismo, conforme estudo da Fiocruz, é transmitido facilmente mesmo por pessoas que não apresentam sintomas, mas que estão infectadas, e por pacientes já recuperados.

Mais de 3 mil casos foram notificados na capital em 20 dias, principalmente nas praias da região Norte da cidade, informou a prefeitura.

Além da capital de Santa Catarina, outras sete cidades litorâneas notificaram casos da epidemia, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado (Dive-SC): Balneário Camboriú, Bombinhas, Navegantes, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo e Itapema.

Visita a Argentina

O presidente Lula se encontrou na segunda-feira (23), em Buenos Aires, com o presidente argentino Alberto Fernández (vídeo abaixo). O destino da primeira viagem internacional de Lula, em seu terceiro mandato, foi uma escolha pessoal do presidente.

Em viagem à Argentina, Lula diz que relação do Brasil com o vizinho ‘não deveria ter sido truncada’

“Hoje é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido truncada”, afirmou.

Lula e o presidente argentino, Alberto Fernández, discursaram juntos por mais de uma hora. Foram assinados acordos de cooperação nas áreas científica, financeira, de defesa e da exploração da Antártica.

Lula diz que BNDES vai voltar a financiar projetos em países vizinhos

