Lula deve se reunir com Xi Jinping durante visita à China no dia 28 de março

GETTY IMAGES/via BBC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir em Pequim com o presidente da China, Xi Jinping, no dia 28 de março.

A equipe de Lula ainda discute com o governo chinês os detalhes da agenda da primeira viagem ao país asiático após a volta do petista ao Palácio do Planalto.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil e demonstrou insatisfação por atritos que teve com autoridades e familiares do governo de Jair Bolsonaro (PL) nos últimos quatro anos.

O chanceler Mauro Vieira deverá tratar do tema com o chanceler chinês, Qin Gang, durante encontro do G20 na Índia, no final deste mês. Lula deverá ter outras agendas na China além da reunião com Xi.

Lula abriu seu terceiro mandato disposto a recolocar o Brasil nas discussões dos principais fóruns globais.

Em janeiro, o presidente foi à Argentina e ao Uruguai. Na sequência, se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington.

Vittorio Ferla