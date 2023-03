Lula diz a ministros que quer viajar e entregar obras: ‘Não dá para ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro’

Presidente reuniu ministérios das áreas de economia e infraestrutura e pediu agenda de entregas a partir de abril, após viagem à China. ‘Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras’, disse. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com ministros no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (10) e pediu ajuda das pastas para criar uma agenda de viagens pelo país e entrega de obras públicas.

Lula afirmou que pretende intensificar essa agenda de viagens quando retornar da China – a visita oficial ao país está prevista para o fim deste mês.

“Eu quero viajar o Brasil para a gente voltar a inaugurar casa, escola, creche, estrada, universidade, escolas técnicas. Nós temos que colocar esse país em funcionamento”, enumerou Lula, que comandou uma reunião com ministros das áreas econômica e de infraestrutura.

O presidente afirmou que deseja saber o “papel dos bancos públicos para alavancar o investimento” no país e cobrou o financiamento de pequenos e médios empreendedores, cooperativas, grandes empresários, estados e municípios.

“Não pode ser proibido emprestar dinheiro para você construir um ativo que vai aumentar o patrimônio deste país, que vai aumentar a qualidade de vida do povo. Sabe, não dá para a gente ficar achando que o gostoso neste país é guardar dinheiro. Não. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, é dinheiro transformado em melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, educação e, sobretudo, emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro”, disse.

O presidente afirmou ainda que o governo “não pode ficar chorando o dinheiro que falta” – e atribuiu aos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) a missão de “arrumar o dinheiro que nós precisamos para fazer investimento neste país”.

Na última semana, Lula afirmou em outro evento que o desafio do governo era fazer a economia voltar a crescer. Relembre abaixo:

Presidente Lula afirma que desafio é fazer a economia voltar a crescer

“A gente não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer. Vamos dizer que o PIB vai crescer porque vamos gerar emprego. E vamos gerar emprego com as primeiras coisas”, afirmou.

Desde a eleição do ano passado, Lula é pressionado pelo mercado a controlar o discurso de expansão de gastos e apresentar medidas de controle das despesas públicas.

O governo planeja entregar ainda neste mês a proposta de um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, regra que limite e corrige o orçamento pela inflação. O tema terá de ser aprovado pelo Congresso Nacional.

A fala inicial de Lula foi transmitida nas redes sociais do governo e na TV Brasil. Em seguida, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, assumiu o comando da reunião para ouvir demandas e sugestões dos ministérios.

Novo nome para o PAC

Lula também pediu que o governo pense em um novo nome para o programa que reunirá as obras de infraestrutura. O presidente não quer repetir o nome do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mantido em seus governos anteriores e no governo Dilma Rousseff.

“O PAC foi muito importante, o PAC produziu muita coisa, mas se a gente puder criar um novo programa, sabe, é importante. Dá mostra que a gente está renovando, inovando, que a gente tem criatividade para fazer outras coisas”, afirmou Lula.

