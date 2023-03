Lula indica diretor da Abin e presidente de agência de aviação civil

Senado analisará indicações. Luiz Fernando Corrêa, que foi diretor-geral da PF no segundo mandato de Lula, foi escolhido para agência de inteligência, transferida para a Casa Civil. Luiz Fernando Correa em foto de setembro de 2016, durante a audiência na CCJ do Senado sobre o tráfico de drogas da Bolívia para o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta sexta-feira (3) a indicação do delegado da Polícia Federal Luiz Fernando Corrêa para o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Em despacho publicado no “Diário Oficial da União”, Lula também indicou Tiago Sousa Pereira para o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); e Marina Altoé para a diretoria da agência na vaga aberta com a promoção de Tiago Sousa Pereira.

As indicações serão analisadas pelo Senado Federal.

Luiz Fernando Corrêa

Corrêa foi diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2011, no segundo mandato de Lula como presidente da República.

A indicação ocorreu após o governo transferir a Abin do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) – onde estava no governo Jair Bolsonaro (PL) – para a Casa Civil. A mudança tirou a agência do controle de militares.

Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, Lula queria um nome de sua estrita confiança à frente da Abin.

A Abin é o principal órgão de inteligência brasileiro e alertou autoridades locais de segurança do Distrito Federal quando golpistas invadiram as sedes dos três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro.

Luiz Fernando Correa foi diretor da Polícia Federal de 2007 a 2001. Na PF, liderou a equipe de policiais federais que desenvolveu o sistema de interceptação de comunicações e gerenciamento da investigação conhecido como “Guardião”

O delegado atuou na segurança nas Olimpíadas, de junho de 2011 a setembro de 2016, e foi secretário Nacional de Segurança Pública, de novembro de 2003 a setembro de 2007.

