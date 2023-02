Lula tornará público seu cartão de vacinação; documento de Bolsonaro deve perder sigilo

O presidente Lula decidiu tornar público seu cartão de vacinação, atendendo a um pedido via Lei de Acesso à Informação (LAI), no momento em que a Controladoria-Geral da União (CGU) está prestes a decidir pelo fim do sigilo sobre a caderneta de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As doses contra a covid recebidas por Lula tiveram ampla cobertura da imprensa e ele próprio publicou em redes sociais.

Tornar público o documento, contudo, seria uma forma de mostrar que o presidente atende a uma padronização das regras de sigilo, que passam a ter critérios mais claros.

Entenda o que é o sigilo de 100 anos e veja casos do governo Bolsonaro que Lula quer expor

Duas fontes do governo confirmaram ao blog que ele não tem problema em abrir seus dados de vacinação.

Em ambos os casos, a partir da decisão de quebra de sigilo, cabe ao Ministério da Saúde abrir os dados a quem os solicitou – neste caso, veículos de comunicação.

Bolsonaro impôs sigilo sobre seu cartão de vacinação, negando pedido de acesso feito quando ele ainda estava na presidência.

