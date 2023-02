Lula viajará aos EUA com Haddad, Marina e Anielle, e terá encontro com Bernie Sanders

O presidente Lula desembarcará nos Estados Unidos na próxima quinta-feira (09) e terá agenda intensa, concentrada em um dia nesta primeira visita oficial ao país.

Além do encontro com o presidente Joe Biden, marcado para a tarde de sexta-feira (10), na Casa Branca, Lula também terá agenda dedicada à imprensa norte-americana e a parlamentares do campo progressista, no mesmo dia.

Entre os nomes que devem se reunir com Lula estão o do senador por Vermont Bernie Sanders e o da congressista democrata por Nova York Alexandria Ocasio-Cortez.

Em outubro do ano passado, Bernie Sanders, organizou com outros parlamentares norte-americanos uma pressão para que o governo Biden se posicionasse contra manifestações golpistas do então presidente Jair Bolsonaro. Sanders também parabenizou Lula pela vitória na eleição presidencial.

A deputada democrata Ocasio-Cortez, inclusive, foi uma das parlamentares que defenderam que os Estados Unidos deveriam parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida

Na última sexta-feira (3) a nova embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, disse que conversou com o presidente Lula sobre mudanças climáticas, direitos humanos e fragilidades da democracia durante encontro no Palácio do Planalto, em Brasília. E informou que os temas deverão ser tratados por Lula e Joe Biden.

A volta de Lula ao Brasil está prevista para o sábado (11). A Missão do Escalão Avançado presidencial, que prepara o terreno para a visita do presidente da República, chegou nesta segunda (6) a Washington DC e vai organizar a agenda oficial de Lula para o fim da semana.

Oficialmente, a comitiva vai ser menor do que a que viajou com Lula à Argentina e ao Uruguai. Os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva, estarão presentes no grupo que vai acompanhar o presidente.

Marina deve se encontrar com John Kerry, que foi o enviado especial do Clima dos EUA na COP27, a Conferência do Clima da ONU, no Egito. Há ainda a expectativa de que outros nomes participem da viagem, como o da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

