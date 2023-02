lula-visita-nordeste-nesta-semana-para-retomar-minha-casa,-minha-vida-e-obras-em-rodovias

Presidente vai à Bahia e a Sergipe em busca de agenda positiva. Depois do Carnaval, petista quer relançar programa de cisternas e reiniciar obras paradas em creches e escolas. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante café da manhã de trabalho com o Conselho Político da Coalizão

Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja à Bahia nesta terça-feira (14) para retomar o programa Minha Casa, Minha Vida – transformado em Casa Verde Amarela no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na próxima quarta-feira (15), o petista viajará a Sergipe para relançar um programa de obras em rodovias federais.

O g1 apurou que o presidente pediu ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que montasse um cronograma de viagens e entregas, em busca de uma agenda positiva para este início de governo.

Interlocutores petistas afirmaram que o tema foi tratado durante reunião do diretório nacional do PT nesta segunda-feira (13), em Brasília.

Além de Rui Costa, participaram do encontro a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann (PT-PR); e os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE); do PT no Senado, Fabiano Contarato (ES); e da sigla na Câmara, Zeca Dirceu (PT-PR).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participou do evento.

4,4 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida

Conforme o g1 apurou, na reunião, Rui Costa disse que serão inauguradas 4,4 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida – programa de moradia popular – durante visita à cidade de Santo Amaro, no recôncavo baiano.

São casas populares de um conjunto que estava pronto desde 2014, mas que ainda não tinham sido entregues por problemas de acesso ao local.

De acordo com o PT, cerca de 174 mil unidades do programa Minha Casa, Minha Vida cujas obras foram lançadas no governo Dilma Rousseff e ainda não foram finalizadas deverão ser retomadas.

Programa de cisternas

Na reunião, Costa também teria dito que, depois do carnaval, ainda sem data definida, Lula pretende retomar o Água para Todos, um programa de construção de cisternas em regiões com pouco abastecimento de água.

Também depois do feriado deve haver o lançamento do Novo Bolsa Família, programa de assistência social que foi transformado no Auxílio Brasil durante a gestão Jair Bolsonaro.

Lula também deve viajar para anunciar a retomada de obras paradas em creches e escolas. Cerca de quatro mil construções do tipo estão paradas, segundo o governo.

valipomponi