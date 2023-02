Lula visita obras de duplicação da BR-101 em Sergipe e anuncia retomada dos trabalhos

Presidente esteve no município de Maruim onde visitou obras, discursou em uma praça e participou, em Aracaju, de almoço de trabalho com o governador do estado. Lula visita obras de duplicação da BR-101 em Sergipe

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou a Sergipe por volta das 10h05 desta quarta-feira (15), para visitar obras de duplicação da BR-101 e anunciar a retomada dos serviços no estado. Ele deixou o estado por volta das 15h30.

Lula desembarcou no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, de onde seguiu para o município de Maruim em um helicóptero. A visita foi acompanhada pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo (PT), o senador Rogério Carvalho (PT) e outras autoridades.

Lula chega a Sergipe nesta quarta-feira (15)

Joelma Gonçalves/g1

Lula embarcou em helicóptero para visitar obras na BR-101

Arthur Campos

No primeiro compromisso no estado, o presidente visitou um canteiro de obras da frente de trabalho para a duplicação da BR-101, no Km 75, em Maruim. Na sequência, Lula discursou na praça Barão de Maruim no mesmo município.

“O Brasil está voltando a funcionar. A roda-gigante começou a funcionar e ela não vai parar mais. A gente vai andar pelo Brasil inteiro anunciando seja obra de infraestrutura, seja ferrovia, seja obra de urbanização de favelas e saneamento básico, de construção de casa do Minha Casa Minha Vida, seja obra de reconstrução de muitas escolas e muitas creches. Eu ainda tenho que agradecer inclusive à Câmara dos Deputados e o Senado Federal porque eles aprovaram a PEC que permitiu que a gente retomasse as obras”, disse Lula.

Além disso, o presidente afirmou que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país, durante os últimos seis anos, vão voltar a funcionar.

“O Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Eu vou provar que o problema desse país nunca foi o povo, o pobre. O povo pobre sempre será a solução quando estiver colocado no orçamento da União”, falou o presidente.

Lula visita canteiro de obras na BR-101 em Sergipe

Mário Eudes Menezes Bittencourt

Segundo o ministro dos transporte, Renan Filho, Sergipe recebeu cerca de R$ 180 milhões para a obra da duplicação da BR-101 em Sergipe. “A tarefa do presidente foi feita, e além dessa obra, ainda tem mais R$ 100 milhões para outras obras no estado de Sergipe. Uma é a ponte de Penedo a Neópolis, que é um pedido comum dos moradores de Alagoas e de Sergipe”.

Lula durante evento realizado em Maruim

Carla Suzanne/TV Sergipe

Ainda em seu discurso , Lula disse que vai anunciar novidades sobre o Bolsa Família, na próxima semana, e que pretende ampliar a oferta de ensino integral no país.

Antes de embarcar para Brasília, Lula participou de um almoço de trabalho com o governador de Sergipe e a bancada do estado no Congresso.

Agenda positiva pelo Nordeste

O g1 apurou que o presidente pediu ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que montasse um cronograma de viagens e entregas, em busca de uma agenda positiva para este início de governo.

Depois do carnaval, ainda sem data definida, Lula pretende retomar o Água para Todos, um programa de construção de cisternas em regiões com pouco abastecimento de água.

Também depois do feriado deve haver o lançamento do Novo Bolsa Família, programa de assistência social que foi transformado no Auxílio Brasil durante a gestão Jair Bolsonaro.

Lula também deve viajar para anunciar a retomada de obras paradas em creches e escolas. Cerca de quatro mil construções do tipo estão paradas, segundo o governo.

Vittorio Rienzo