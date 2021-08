L’ultimo capitolo di Evangelion: dov’è finita l’enigmaticità del racconto?

Partiamo dalla fine di Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time – da oggi 13 agosto su Amazon Prima Video –, che è molto più lineare, nel delirio che la contraddistingue, della conclusione del precedente film. Stavolta, con l’ultimo della tetralogia (3.0+1.01) con cui Hideaki Anno ha riscritto la sua saga, andiamo fino in fondo con il progetto della Nerv, con la natura di epopea famigliare, e soprattutto assistiamo al confronto che era stato promesso fin dal primo episodio e, in precedenza, negato. Quello tra Shinji e suo padre.

In un oceano di dialoghi e grandissime spiegazioni, flashback, origini di certi personaggi, scuse e giustificazioni per le azioni che conosciamo, Evangelion nella sua seconda versione (o terza, a seconda di come si voglia contare) cerca di essere maggiormente fedele alla natura dei protagonisti che aveva creato e di chiudere più le loro storie che quella del mondo. Certo, ci saranno le conseguenze del Near Third Impact causato da Shinji in Evangelion 3.0 e si andrà ben più in là, con il tipico stile apocalittico degli anime dei ’90, che quasi 30 anni dopo Hideaki Anno continua a portarsi dietro. Ma l’asse è spostato sulle persone.

Se nella sua prima incarnazione Evangelion era la trasfigurazione di una storia mecha in qualcosa di più grande, per l’appunto il Vangelo del Nuovo Secolo e proprio quel colpo di scena era tra i più significativi, una storia di fine millennio che trasformava il più classico racconto di ragazzi che pilotano robot in un progetto immenso, confinante con la mitologia cristiana e capace di essere blasfemo e autentico al tempo stesso, la nuova versione è un’operazione più di distopia fantascientifica, che diventa quasi space opera spiritualista in questo ultimo film. I mecha sono un fatto del passato (come in effetti è), ormai totalmente organici e ibridi. Asciugato di tutto il suo genere, adesso Evangelion è solo le sue storie, i tormenti di Shinji, il rapporto con il padre, l’enigma di Rey e via dicendo.

Scopriremo tutto quel che c’è da scoprire e, forse, pure troppo, perché alla fine l’enigmaticità del racconto è sempre stata una caratteristica cruciale di Evangelion, in cui ogni mistero era colmato con immagini degli Adam, con azioni incredibili di Shinji e con continui rilanci. Quella che era una serie “lavorativa”, piena di questioni da ufficio, necessità di fare carriera, piccole rotture in giganteschi problemi per una società che gestisce dei prodotti molto costosi, gli EVA che possono salvare vite, diventa una serie di film che moltiplica tutto per dieci, alza la posta, aumenta le conseguenze (non pensavamo fosse possibile e invece a quanto pare…). E tutto, in buona sostanza, per raccontare più da vicino Shinji e suo padre, fino a un metafinale che rompe la barriera dell’animazione.

Ma il problema non è che con questa storia sia stato fatto qualcos’altro, quanto il fatto che per arrivarci, specialmente in questo quarto film, vengano iniettate tantissime novità, altrettanti elementi, dettagli e fatti che prima non erano stati mai menzionati. Hideaki Anno riscrive le regole di quel mondo a uso e consumo del suo finale. Lo fa con coerenza, sia chiaro, è pur sempre il medesimo autore; però l’impressione che, per l’appunto, siano state cambiate le carte in tavola per arrivare a un altro finale, uno che porti avanti molte trame che l’originale interrompeva, è forte.

Non ci sono dubbi che in molti preferiranno questa versione all’originale, perché è in un certo senso più completa, chiude tutti gli archi e non lascia dubbi (almeno a chi lo rivedrà un paio di volte). Eppure, è davvero difficile rimanere dell’idea che un flashback – capace di giustificare le azioni di una persona che prima pensavamo semplicemente arida – e diversi grandi dialoghi esplicativi riescano a superare la capacità evocativa della prima chiusa, strana, suggestiva e lontana da tutto quello che si vedeva in Occidente. Una chiusa in cui ognuno poteva colmare i buchi con le proprie sensazioni, paure, frustrazioni e speranze.

The post L’ultimo capitolo di Evangelion: dov’è finita l’enigmaticità del racconto? appeared first on Wired.