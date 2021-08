l’ultimo-mercenario,-quando-basta-jean-claude-van-damme-a-salvare-un-film

Jean-Claude Van Damme è ora una star di Netflix. Il film L’ultimo mercenario, disponibile sulla piattaforma dal weekend, è già nella top3 dei più visti, proprio grazie all’attore belga esperto di arti marziali. “Muscles from Brussels”, anche se un po’ sfatto e bollito, si dimostra infatti capace di una verve e di un’autoironia che giustificano il suo status di icona cinematografica. Qui, in particolare, interpreta Richard Brumère, ex spia che preferisce continuare a rischiare la vita quotidianamente come soldato a pagamento piuttosto che arrendersi a una normale e tediosa vita da civile. A pagarne il prezzo è il figlio Archibald, pavido teenager per nulla somigliante a papà – di cui ignora l’esistenza, – cresciuto con un lauto assegno di mantenimento e l’immunità diplomatica (nel caso, crescendo, il giovanotto manifestasse un’indole ribelle come il genitore). La trama esile costringe il fantomatico Brumère, detto “The Mist” (“la nebbia”) – “brume” in francese -, a tradire l’anonimato e palesarsi al figlio, scatenando una caccia all’uomo rocambolesca e le ire di un nevrotico emissario dello Stato. Il tutto diluito in un’ora e cinquanta di scapicollata e sconclusionata commedia d’azione scaricata a peso morto sulle spalle di Van Damme, sulla presenza scenica e l’autoironia con cui si fa gioco della sua fama leggendaria.

L’ultimo mercenario è una produzione francese ambientata nella capitale parigina: è un fattore da non trascurare, perché Van Damme può recitare nella lingua madre senza i patimenti che nel corso della longeva carriera lo hanno afflitto a causa di una pervicace resistenza all’apprendimento dell’inglese. L’attore è imbolsito e abbacchiato dal naturale trascorrere del tempo, ma ha assorbito gli insegnamenti degli “Expendables” di Sylvester Stallone e imparato da lui e dalle altre star dell’action – Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren e Bruce Willis – che il segreto per sconfiggere l’avanzare impietoso degli anni che gravano sulle prestazione fisiche degli esperti di arti marziali è il saperci scherzare su.

Van Damme mostra un sincero e invidiabile talento nel saper fare dell’autoironia un punto di forza, molto più che in Jean-Claude Van Johnson, la miniserie di Amazon che partiva dallo stesso principio ma senza riuscire a dare un senso all’operazione. David Charhon (Due agenti molto speciali), regista e sceneggiatore de L’ultimo mercenario, non è sicuramente Luc Besson del nuovo millennio. Mediocre in entrambi i ruoli – escludendo il pimpante scontro negli spogliatoi e la divertente sottotrama riservata allo scalognatissimo Alexandre – non dimostra vitalità o talento tanto dietro la cinepresa quanto davanti a un documento di Word. Tuttavia, gli espedienti furbetti e collaudati a cui attinge salvano il film attraverso un’operazione nostalgia che riesuma i classici degli anni ’80 forzatamente eppure efficacemente.

L’ultimo mercenario inizia con un inseguimento: un uomo identico ad Al Pacino in Scarface è braccato dalla polizia. Il criminale è ossessionato dal cult di Brian de Palma (prima di una nutrita lista di citazioni cinematografiche, da Terminator a Rambo passando per Kickboxer) Il nuovo guerriero con lo stesso Van Damme. Nel prologo, la presenza di Jean-Claude è annunciata dalla sua silhoutte stagliata sul soffitto dal quale domina l’ambiente sottostante mentre posa con la sua iconica spaccata: è una dichiarazione d’intenti, la volontà sin dal primo momento di prendere in giro il protagonista e tutto il genere spionistico.

Poi, Van Damme cambia identità come Ken della Barbie: Van Damme bagnino, Van Damme Yankee, Van Damme boscaiolo e Van Damme drag queen. Divertentissimo nei suoi eccessi autoreferenziali, l’attore ammettendo i propri limiti li domina, cosa che disgraziatamente non riesce a Charhon, incapace di partorire un’idea originale. Lo stesso canovaccio del film, ricalcato dalle commedie slapstick e in particolare da tutti i film della Pantera rosa, ne scippa ogni trovata senza alcun guizzo, lasciando un gruppetto di ottimi attori – tra cui spiccano i volti noti del cinema francese Patrick Timsit (Il rompiballe), Miou-Miou (I santissimi) e Valérie Kaprisky (All’ultimo respiro) alle prese con ruoli macchiettistici. L’ultimo mercenario è un filmetto mediocre e dimenticabile, ma se c’è un interprete iconico in grado da solo di salvare una produzione insulsa, quello è Jean-Claude Van Damme.

