l’ultimo-report-dell’ipcc:-“serve-un’azione-urgente-per-garantire-un-futuro-vivibile-per-tutti”

Dopo la plenaria di una settimana che si è tenuta a Interlaken, in Svizzera, l’IPCC (Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) ha chiuso il suo sesto ciclo di valutazione (AR6) e pubblicato il sesto rapporto di sintesi, che riunisce i risultati principali delle sezioni precedenti.

È davvero l’ultimo avvertimento: il prossimo rapporto uscirà a fine decennio, quando ormai sapremo se gli sforzi globali saranno riusciti a limitare il riscaldamento a 1,5°C.

Il rapporto di sintesi è il risultato dei contributi di tre gruppi di lavoro, i cui sforzi si concentrano rispettivamente sulle basi fisico-scientifiche del cambiamento climatico, i suoi impatti e le possibili soluzioni.

Rispetto alle valutazioni antecedenti, in questo rapporto tutti i gruppi di lavoro dedicano maggiore attenzione al tema delle soluzioni ai cambiamenti climatici e forniscono informazioni più dettagliate livello regionale.

L’obiettivo è quello di sintetizzare migliaia di pagine di ricerche in un formato più breve per i responsabili politici, così da fornire una solida base scientifica all’azione globale per il clima.

In breve, il rapporto ribadisce che non stiamo facendo abbastanza per contenere l’aumento delle temperature e che più si aspetta ad agire, più sarà difficile portare a termine gli obiettivi climatici.

L’IPCC sottolinea infatti come ogni incremento del riscaldamento si traduce in un rapido aumento dei pericoli. Ondate di caldo più intense, piogge improvvise e altri eventi meteorologici estremi aumentano ulteriormente i rischi per la salute umana e gli ecosistemi. In ogni regione le persone muoiono per il caldo estremo. L’insicurezza alimentare e idrica causata dal clima aumenterà con l’aumentare delle temperature. Inoltre, quando i rischi si combinano con altri eventi avversi, come pandemie e pandemia, queste crisi diventano ancora più difficili da gestire.

“La giustizia climatica è fondamentale perché coloro che hanno contribuito meno al cambiamento climatico ne vengono colpiti in modo sproporzionato”, ha affermato Aditi Mukherji, uno dei 93 autori di questo rapporto di sintesi. “Quasi la metà della popolazione mondiale vive in regioni altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Nell’ultimo decennio, i decessi per inondazioni, siccità e tempeste sono stati 15 volte superiori nelle regioni più vulnerabili”, ha aggiunto.

Tuttavia, il rapporto contiene anche un messaggio di speranza: i mezzi e la tecnologia per superare questa crisi esistono, ma bisogna agire subito, smettere di usare i combustibili fossili, avviare e finanziare politiche di adattamento, soprattutto per le aree più vulnerabili, e dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030, perseguendo il target di Parigi di +1,5 gradi.

La soluzione, sottolinea l’IPCC, risiede nello sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici, ottenibile tramite l’integrazione di misure di adattamento ad azioni per ridurre o tagliare del tutto le emissioni di gas serra attraverso soluzioni in grado di fornire più ampi benefici. Per esempio?

Eccone alcuni forniti dall’IPCC: “L’accesso all’energia e alle tecnologie pulite migliora la salute, soprattutto per donne e bambini; l’elettrificazione a basse emissioni di carbonio, gli spostamenti a piedi, in bicicletta e i trasporti pubblici migliorano la qualità dell’aria, migliorano la salute, le opportunità di lavoro e forniscono equità. I benefici economici per la salute delle persone derivanti dai soli miglioramenti della qualità dell’aria sarebbero più o meno gli stessi, o forse anche maggiori dei costi per ridurre o evitare le emissioni”.

Uno degli autori del rapporto, Christopher Trisos, direttore del Climate Risk Lab all’University of Cape Town’s African Climate and Development Initiative, spiega che “I maggiori guadagni in termini di benessere potrebbero derivare dal dare priorità alla riduzione del rischio climatico per le comunità a basso reddito ed emarginate, comprese le persone che vivono in insediamenti informali. Un’azione accelerata per il clima avverrà solo se ci sarà un aumento di molte volte dei finanziamenti. Finanziamenti insufficienti e disallineati stanno frenando il progresso”.

© IPCC/Antoine Tardy

“Aumentare i finanziamenti per gli investimenti climatici è importante per raggiungere gli obiettivi climatici globali – dice l’IPCC – I governi, attraverso finanziamenti pubblici e segnali chiari agli investitori, sono fondamentali per ridurre queste barriere. Anche gli investitori, le banche centrali e le autorità di regolamentazione finanziaria possono fare la loro parte. Esistono misure politiche collaudate che, se vengono ampliate e applicate in modo più ampio possono funzionare per ottenere profonde riduzioni delle emissioni e resilienza climatica. L’impegno politico, le politiche coordinate, la cooperazione internazionale, la gestione dell’ecosistema e la governance inclusiva sono tutti elementi importanti per un’azione per il clima efficace ed equa. Se la tecnologia, il know-how e le misure politiche adeguate vengono condivise e vengono messi a disposizione fin d’ora finanziamenti adeguati, ogni comunità può ridurre o evitare i consumi ad alta intensità di carbonio. Allo stesso tempo, con investimenti significativi nell’adattamento, possiamo evitare l’aumento dei rischi, in particolare per i gruppi e le regioni vulnerabili”.

L’articolo L’ultimo report dell’IPCC: “serve un’azione urgente per garantire un futuro vivibile per tutti” proviene da The Map Report.

