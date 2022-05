Lulù choc: “Manuel mi ha bloccato anche su Whatsapp, l’ultimo messaggio è stato tremendo. Eccolo”. Fan sotto choc

La rottura tra Lucrezia “Lulù” Selassiè e Manuel Bortuzzo continua ad essere al centro dei gossip. Ogni giorno, dal momento in cui il nuotatore ha comunicato di voler lasciare la Princess etiope attraverso un comunicato all’Ansa, si aggiungono nuovi dettagli sulla fine di questo amore nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Ecco nuovi retroscena sulla faccenda forniti dalla stessa Lulù al settimanale Chi, durante un’intervista in cui non ha potuto fare a meno che fare chiarezza sul ruolo che ha giocato il padre di Manuel, il signor Franco, nella loro love story.

Tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è finita, improvvisamente. Dopo settimane in cui sembrava che la loro storia d’amore stesse procedendo a gonfie vele, con i due intenti a pianificare insieme il loro futuro, lo scorso 25 aprile 2022 è arrivato l’incriminato comunicato stampa con il quale Manuel ha annunciato l’addio alla Princess. Quest’ultima si è tolta alcuni sassolini dalle scarpe ai microfoni di Chi a proposito del padre del nuotatore, che a quanto pare non l’avrebbe mai accettata.

C’è di più, perché a detta della sorella di Jessica e Clarissa neanche la cerchia di amici di Manuel avrebbe visto di buon occhio la loro relazione. La 23enne ha parlato addirittura di “lavaggio del cervello” a cui il nuotatore sarebbe stato sottoposto. Lulù non si spiega infatti come sia possibile che il ragazzo abbia deciso di lasciarla improvvisamente, da un momento all’altro, comunicando la decisione ai media anziché prima discuterne con lei. Addirittura lo sportivo avrebbe pure bloccato l’ormai ex su Whatsapp. La Princess ha spiegato che secondo lei si tratta di un comportamento immaturo. Secondo lei infatti i due potrebbero comunque mantenere un rapporto civile di amicizia.

“Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”. Secondo l’etiope Bortuzzo non l’avrebbe lasciata di persona perché manovrato dalla famiglia.

“Primo: Perché gli hanno detto di non farlo. Secondo: il sentimento c’é, guardandoci negli occhi sarebbe passato tutto, ci saremmo dati un bacio e fine dei problemi. Noi dovevamo partire insieme, fra poco ci sarà il suo compleanno, avevo preparato una sorpresa per lui”. Lulù ha raccontato alcuni aneddoti per spiegare quanto fossero fastidiose per lei le continue intrusioni del padre di Manuel, Franco. Quest’ultimo infatti, a quanto dice la Princess, non dava privacy alla coppia e non ha mai dato una chance alla nuova fidanzata del figlio.

“A me la presenza del padre di Manuel mi dava ansia, non mi sentivo per niente a mio agio. Quella dove stavamo avrebbe dovuto essere la nostra casa. Invece eravamo, come dire, io ‘mammeta’ e tu. Magari avevamo i nostri momenti di intimità e lui all’improvviso arrivava. Si, é stato imbarazzante. Mi sono sentita con un’angoscia addosso… Alla fine, prima di Pasqua, sono andata via, ci siamo visti a casa mia o in hotel. E comunque il padre continuava a mettere becco su tutto. Manuel era dispiaciuto, mi ha anche detto: ‘Cerchiamo un’altra casa’, ma il padre è troppo invadente in tutto e per tutto. È lui la causa. Se non fosse stato per suo padre, io e Manuel staremmo insieme”.

Dal momento in cui Lulù ha letto l’agenzia di stampa non ha più avuto contatti con il nuotatore. La 23enne, invece, vorrebbe presto avere un confronto con lui, da soli, senza pressioni esterne. “Un confronto con lui, si, lo vorrei, io e lui da soli, guardandoci negli occhi come due persone che si sono amate e che si amano ancora, anche se non staranno più insieme”.

