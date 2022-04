Lulù e Manuel, il papà di lui mette un like ad un post contro di lei e il web si scatena

La fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sta davvero facendo molto discutere. Ed infatti nonostante siano trascorse già diverse ore da quando il giovane nuotatore ha annunciato a tutti i suoi fan e ai fan della coppia la fine della sua relazione con la giovane Principessa ecco che sui social se ne continua ancora a parlare molto. In particolare stando a quanto rivelato da Lulù ad Impedire la loro storia d’amore sarebbe stata proprio la famiglia di Manuel. Ed ecco che proprio il papà dell’ex gieffino nelle scorse ore sembrerebbe aver lasciato un like ad un post contro Lulù. Ma esattamente di che post stiamo parlando?

La fine della storia d’amore tra Manuel e Lulù fa discutere

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono conosciuti ed innamorati all’interno della casa del GF Vip. In molti hanno sperato che la loro storia d’amore potesse durare anche fuori dalla casa più spiata d’Italia, e quindi lontani dalle telecamere. E nonostante i due giovani sembrerebbero averci davvero provato ecco che purtroppo non è andata per come speravano. Pochi giorni fa tramite un comunicato reso pubblico dall’ANSA Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della storia d’amore con Lulù. Quest’ultima è poi intervenuta tramite social rivelando che in realtà la fine della storia d’amore sarebbe stata causata da altre persone, e nello specifico dalla famiglia del nuotatore. “Ci sono delle persone che purtroppo non si sono mai tolte e si sono messe in mezzo cercando di metterci contro me e lui“, queste le parole espresse dall’ex gieffina.

Il like social di Franco Bortuzzo fa discutere

Franco Bortuzzo, papà di Manuel, non si è mai espresso direttamente sulla questione ma nelle scorse ore l’uomo sembrerebbe aver lasciato un like ad un post social scritto da un utente contro Lulù. “Da ieri quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’ansa della rottura con Lulù – cosa che fa davvero ridere – ho letto in giro di tutto e di più. Sapete cosa penso? Troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel la verità è che quella storia non doveva partire prima, era spinta dagli autori. Poi Manuel, ok, oramai ci avrà cavalcato l’onda ma ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato. Lulù ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce diciamolo gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza”. Queste nello specifico le parole scritte da un utente sui social e alle quali Franco Bortuzzo sembrerebbe aver messo mi piace.

Post social di un utente contro Lulù: “Che ne sapete voi dei…”

L’utente in questione ha poi proseguito il suo post affermando “Troppo facile dare la colpa di una stupida rottura di una storia d’amore da reality alla famiglia Bortuzzo ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stagli dietro per aiutarlo? Che ne sapete voi dei sacrifici che devono fare i genitori per i ragazzi disabili… La verità è una sola non ne sapete nulla siete solo capaci di giudicare e basta vorrei davvero farvi provare cosa significa solo per un giorno e allora potreste dire la vostra”. Parole molto dure quelle espresse dall’utente e alle quali Franco Bortuzzo ha lasciato un like facendo intendere quindi di essere d’accordo. Lulù deciderà di rispondere oppure no? Non ci rimane che attendere.