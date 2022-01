Lulù Selassié crolla al GF Vip: “Sto male, lei mi ha delusa”

Dopo l’addio di Manuel Bortuzzo al GF Vip per Lulù Selassié è diventato sempre più difficile gestire la tensione e, nelle ultime ore, si è sfogata nel confessionale della Casa senza trattenere le lacrime.

Lulù Selassié: lo sfogo

Lulù Selassié ha iniziato ad accusare la solitudine al GF Vip dopo l’addio del suo fidanzato, Manuel Bortuzzo, e nelle ultime ore oltre ad aver pianto di nostalgia si è sfogata contro Sophie Codegoni che, a suo dire, l’avrebbe fortemente delusa. “Io non sto benissimo. Anche prima sono andata in piscina e c’erano Soleil e Sophie che parlavano e nemmeno si sono accorte della mia presenza. Non si sono girate e io me ne sono andata. Senza Manu io mi sento e persa e sola, nessuno sta con me. Manu è una persona straordinaria, mi faceva stare bene. Si preoccupava di me, passavamo il tempo insieme, giocavamo a biliardo e mi faceva vincere. Adesso è tutto diverso, sono sola davvero. Ci sono tutti che se ne fregano di me’”, ha dichiarato, mentre sul conto di Sophie Codegoni ha aggiunto:

“Parlo soprattutto di Sophie, che adesso è sempre con Soleil, lei sta con quella a perdere tempo. Lei se mi vede da sola dovrebbe stare con me, già che mi vedo ingrassata e non sto benissimo. Se lei è una mia amica e mi vuole bene sul serio sta con me. Dovrebbe passare il tempo con me, non che va in piscina con l’altra a parlare sempre delle stesse cose e nemmeno si accorge che ci sono”.

Le due riusciranno a chiarirsi prima della fine del programma? In tanti sono curiosi di sapere se Lulù riuscirà a resistere fino alla fine del GF Vip e, soprattutto, se la sua storia con Bortuzzo durerà anche quando i due avranno finalmente modo di proseguire la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.