Lulù Selassiè dimentica Manuel Bortuzzo. Chi è la sua nuova fiamma, lui è un famosissimo

Lulù Selassiè ha dimenticato Manuel Bortuzzo con un ex allievo della scuola per giovani talenti di Maria De Filippi, Amici. Sono questi gli ultimi pettegolezzi che riguardano la seconda della principesse etiopi. Il Grande Fratello Vip è ormai terminato da tempo, stiamo aspettando con ansia la prima puntata della prossima stagione, ma i protagonisti della scorsa edizione fanno ancora parlare di loro. Mentre Alex Belli e il suo amore libero con Delia Duran sembrano ormai far parte del passato, così come Soleil Sorge, che continua ininterrotta la sua escalation nel mondo dello spettacolo, sono proprio loro due a essere al centro del gossip.

Probabilmente questo è dovuto dal fatto che Lulù Selassiè ha conquistato il pubblico delle adolescenti di tutta Italia. La giovane rappresenta proprio la generazione di oggi: viziata e insicura, i suoi problemi si concentrano sul suo naso prorompente e la bocca da rifare. Ma dietro alla facciata di superficialità, si nasconde un padre chiuso in prigione proprio durante il Grande Fratello Vip e i suoi problemi con il razzismo affrontati durante gli anni della scuola. Insomma, la principessa è diventata ben presto l’idolo delle teenager, e la più tragica storia di Manuel Bortuzzo è passata in secondo piano.

L’ex nuotatore è stato sparato all’uscita di una discoteca e ha perso l’utilizzo delle gambe. Può camminare o no, Manuel Bortuzzo diventa ugualmente uno stronzo davanti all’Italia intera quando decide di lasciare Lulù Selassiè e dopo poco tempo svela la sua relazione con un’altra donna, Angelica. Questo è servito a rendere la loro storia d’amore la più chiacchierata. Entrambi sono diventati i personaggi dell’ultimo Grande Fratello Vip di cui si parla ancora oggi con passione. Un colpo per Alfonso Signorini, che l’anno scorso ha preferito dare molta più attenzione al triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

La coppia di ‘sposini’ infatti ha probabilmente orchestrato tutta la sceneggiata soltanto ai fini del successo personale, prendendo in giro pubblico e presentatore. Nulla a che vedere con l’amore (o ossessione) sincera provata da Lulù Selassiè per Manuel Bortuzzo. Oggi si pensa che la giovane principessa etiope sia riuscita finalmente a dimenticare l’ex nuotatore per un cantante di Amici. Stiamo parlando di Pasquale Giannetti, in arte Astol, un rapper che ha preso parte alla scuola per giovani talenti di Maria De Filippi. Tutto è nato quando il ragazzo ha pubblicato una particolare storia su Instagram.

Al giorno d’oggi infatti i paparazzi hanno praticamente perso il loro lavoro, perché sono i Vip stessi a far nascere i gossip tramite i canali social. Nello scatto si vede una affusolata mano femminile poggiarsi sulla gamba di Astol. Subito le fans hanno riconosciuto la mano di Lulù Selassiè, dallo smalto e dai gioielli indossati. Una storia che lascia presagire tra i due sia nato qualcosa. In questo modo la giovane avrebbe finalmente dimenticato Manuel Bortuzzo. Per il momento però i due hanno affermato di avere soltanto un rapporto di amicizia. Persone che conoscono bene la principessa affermano che lei pensa ancora al suo ex. Ma quello scatto non ce la racconta giusta.

