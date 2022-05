Lulù Selassie dimentica Manuel Bortuzzo grazie al protagonista di Amici. Beccati così, fan in delirio per loro, Coppia perfetta

Luca D’Alessio ha scelto Lulù Selassiè per il video della sua canzone Bandana. In questo modo il mondo di Amici e quello del Grande Fratello Vip verrebbero nuovamente in contatto. Già l’anno scorso abbiamo visto due protagonisti dei famosissimi programmi Mediaset unirsi, ma per questioni romantiche. Stiamo parlando del vincitore del reality di Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi, e del ballerino ex pattinatore della scuola per giovani talenti di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani. Appena uscito dalla casa più spiata d’Italia il primo aveva fatto i suoi apprezzamenti sul secondo.

E dopo qualche tempo i due hanno dato vita a una nuova coppia, quella dei Tommy alla seconda, che è ancora insieme ed è amatissima dal pubblico. Anche quest'anno potremmo vedere un'unione tra Amici e Grande Fratello Vip. Le due trasmissioni sono completamente differenti. La prima vede mettersi in gioco giovani talenti che non hanno mire di diventare personaggi televisivi né sono abituati alle telecamere, ma hanno la voglia di farsi conoscere per la loro arte e con la loro ingenuità conquistano i telespettatori. Il reality invece si rivolge a concorrenti molto più esperti.

Alfonso Signorini sceglie personaggi già conosciuti, abituati alle telecamere, che hanno voglia di mettersi in mostra e fanno di tutto per riuscirci. Quest’anno, le uniche che erano meno conosciute erano le sorelle Selassiè, ma ben due su tre sono riuscite ad arrivare alla finale. Lulù in particolare si è fatta conoscere non soltanto per la sua relazione con Manuel Bortuzzo, finita una volta usciti dal Grande Fratello Vip, ma anche per il suo stile unico. Tra lentiggini, labbroni, borsetta sempre a portata di mano e bandane è riuscita ad attrarre l’attenzione di tutti, anche dei telespettatori di Amici.

Sono stati proprio i fans di LDA che gli hanno consigliato di scegliere Lulù Selassiè come immagine del video del suo singolo, Bandane. Il titolo fa capire chiaramente che la principessa estone potrebbe essere perfetta per il ruolo. Particolare e innovativa, uno dei suoi sogni è proprio quello di ballare e cantare nel mondo dello spettacolo. Una volta espulso da Amici, Luca D’Alessio che per chiari motivi non ha potuto seguire il Grande Fratello Vip si è quindi ritrovato associato a questo nome a lui sconosciuto. Ma ha preso la cosa con entusiasmo, e anzi ha lanciato una proposta tramite social.

“Ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Non so bene da dove sia partita questa cosa, mi devo ancora schiarire le idee. Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io ti giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché hanno fatto questa cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi”. Insomma, l’ex cantante di Amici ha parlato direttamente alla principessina del Grande Fratello Vip. Lei non gli ha dato una risposta sui social, ma ci aspettiamo una bella sorpresa.

