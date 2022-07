Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo di nuovo insieme, ecco dove li hanno beccati. Fan in delirio

Le sorelle Selassiè tornano ad essere protagoniste del gossip, dopo la loro partecipazione al Gf Vip 6. Ultimamente, però, ogni cosa che le sta accadendo sembra rivelarsi sempre un flop. Prima la presenza di pochissimi partecipanti al compleanno di Lulù, poi la smentita sulla loro partecipazione a Tale e Quale Show, ora un caos per il loro ingresso al concerto di Ultimo al circo Massimo di Roma. Ecco tutti i dettagli.

Le principesse etiopi Selassiè, Jessica, Lulù e Clarissa, partecipando al Gf Vip 6 hanno ottenuto la notorietà a cui tanto ambivano. Sembra, però, che per loro le cose non siano andate come speravano. Infatti, nonostante Jessica abbia vinto il reality, non ha comunque raggiunto quel successo tale che magari, invece, hanno ricevuto altri concorrenti della sua edizione. Le tre ragazze speravano tanto di poter partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show in quanto una delle loro passioni più grandi è la musica.

Alcune indiscrezioni rivelavano che avrebbero fatto parte del cast ma, solo pochi giorni fa, è arrivata la smentita ufficiale. La notizia che le ha viste protagoniste poche ore fa riguarda la loro presenza la concerto del cantautore romano, Ultimo, al Circo Massimo. Tra l’altro lui è l’artista preferito di Lulù e Manuel tanto che la canzone dell’ex coppia era proprio “22 Settembre”. Usciti dalla casa, Bortuzzo si tatuò anche il numero 22 sul collo in quanto rappresentava proprio la loro data di fidanzamento.

Ebbene, domenica 17 luglio, Ultimo si è esibito dinanzi a 70.000 persone. Tra questi ci sono stati tantissimi personaggi famosi, i quali, di solito, accedono in un’area separata con degli accrediti. Anche le Selassiè avrebbero voluto seguire lo stesso iter ma qualcosa è andato storto. La bomba è stata sganciata subito dal gossipparo Amedeo Venza, il quale, prontamente, ha pubblicato tramite un’instagram story cosa stava accadendo prima del concerto. “Alcuni testimoni fanno sapere che stavano discutendo perché non erano in lista per i cosiddetti ‘omaggi’ “. Le tre, secondo anche altri presenti, avrebbero davvero creato un tale caos al botteghino.

Clarissa, subito dopo le storie di Amedeo, ha risposto con un'ulteriore instagram story dando del pagliaccio all'influencer e mostrando la foto del pass che, dopo varie peripezie, è riuscita ad ottenere. Il Venza, ancora, ha fatto sapere che, pur di ottenerlo, la più piccola delle Selassiè è scoppiata quasi a piangere. Per quanto riguarda Manuel, invece, per lui nessun problema. E' riuscito a godersi, serenamente, lo spettacolo del suo artista preferito. Attendiamo ulteriori news per scoprire se è riuscito a beccarsi con la sua ex Lulù.

