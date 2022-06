Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: finalmente svelato il vero motivo della rottura

Maneul Bortuzzo, ecco perchè ha deciso di lasciare la principessa Selassiè: il retroscena

Lo scorso 25 aprile come un fulmine a ciel sereno l’ex gieffino ha comunicato di aver lasciato definitivamente Lulù Selassiè. E da quel momento è scoppiato il caos sui social. Tuttavia nessuno dei due diretti interessati ha mai dichiarato il vero motivo per cui la loro storia è finita così improvvisamente. E proprio a tal proposito ci ha pensato la fanpage instagram thepipol_tv a fare chiarezza su tutta questa faccenda svelando un clamoroso retroscena. Di cosa si tratta? In pratica pare che la crisi irreparabile sia iniziata grazie a una forte lite tra la ragazza e il padre di lui:

“Un giorno, Lulù decide di accompagnare Manuel a fare fisioterapia e con loro c’era anche il padre di lui. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza dentro la stanza…”

Sembra che a quel punto tra i due siano anche volate parole grosse.

Lulù Selassiè e la rottura con l’ex gieffino: c’entra il presunto litigio con il padre di lui?

In base alle indiscrezioni raccolte dai colleghi di thepipol_tv questa lite avrebbe colpito nel profondo Manuel Bortuzzo, il quale pare essere andato in crisi mettendo in discussione il rapporto con la principessa etiope, che è sempre al centro del gossip. Il ragazzo avrebbe infatti considerato l’atteggiamento della giovane ex gieffina davvero inqualificabile. Tuttavia la decisione di lasciarla sarebbe arrivata solo in seguito ad una cena con lei ed altri ex gieffini. Proprio in quella occasione avrebbe capito di non volerla più al suo fianco:

“D’accordo con il management (che era lo stesso delle sorelle Selassiè) fa partire il comunicato. Per lui la storia è finita….”

Manuel Bortuzzo al centro del gossip: nella sua decisione finale di lascare la ragazza non c’entrerebbe la famiglia

La fanpage instagram thepipol_tv ha poi fatto presente che non c’entrerebbe per niente la famiglia sulla decisione del ragazzo di lasciare definitivamente Lulù Selassiè, come invece insinuato da molti sui social in questo ultimo mese e mezzo. Difatti il ragazzo pare si sarebbe sentito in qualche modo violato nel suo percorso riabilitativo e non gliel’avrebbe affatto perdonata. Sarà andata davvero così? La principessa Selassiè cosa dirà a tal proposito?

L’articolo Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: finalmente svelato il vero motivo della rottura sembra essere il primo su LaNostraTv.