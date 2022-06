Lulù Selassié, frecciata dal padre di Manuel Bortuzzo? “Missione fallita!”

L’ex gieffina a cena in un ristorante frequentato dal suo ex: la reazione di Franco Bortuzzo

Nonostante la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nata nel reality show condotto da Alfonso Signorini è giunta al termine da diverse settimane, continuano a essere al centro del gossip. Nelle scorse ore un gesto fatto dal padre dell’ex gieffino non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete, visto che in molti hanno ipotizzato che ha abbia lanciato una chiara frecciatina alla principessa etiope.

In particolare il signor Franco ha scritto in un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram: “Missione fallita”, e dei fan si sono detti convinti che questa frase sia stata indirizzata all’ex fidanzata di suo figlio, per il fatto che lei ieri sera è andata a cena in un ristorante romano frequentato spesso dal nuotatore.

Manuel Bortuzzo, la sorella di Jessica e Clarissa Selassié sperava di incontrarlo?

Il signor Franco Bortuzzo, conosciuto dal pubblico per essere il padre di Manuel Bortuzzo, un ex concorrente del GF Vip 6, nella giornata di oggi ha scritto una frase sui social precisamente sulle storie di Instagram, che per parecchi utenti della rete è stata indirizzata alla sorella di Clarissa e Jessica Selassié. A detta di Blogtivvu, ieri sera la principessa etiope ha cenato in un ristorante di Roma in cui spesso va il suo ex. Sono molti coloro che hanno interpretato il messaggio del padre del nuotatore una presa in giro nei confronti della ex gieffina, visto che ha accompagnato la scritta: “Missione fallita”, con una faccina che ride. In poche parole il genitore dell’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe aver ironizzato sulla missione non andata a buon fine della 24enne, per non essere riuscita a incontrare suo figlio.

Lulù Selassié dopo la rottura con il nuotatore ammette: “Ho ancora dei sentimenti fortissimi”

Intanto nelle scorse ore, l’ex gieffina ha ringraziato i suoi follower per i messaggi che le hanno mandato in occasione del suo compleanno: “Ragazzi eccomi qui non sono sparita anzi, sapete che ieri era il mio compleanno, mi avete riempito di amore e affetto, ci tenevo moltissimo a ringraziare ogni singola persona, che ha speso del tempo, delle energie, i vostri pensieri sono arrivati, è come se avessi ricevuto il vostro abbraccio”.

In questi giorni invece, la sorella di Clarissa e Jessica Selassié è tornata a parlare del suo ex, in un’intervista concessa a Casa Chi ammettendo di starci ancora male per la loro rottura:

“E’ ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. Ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”.

