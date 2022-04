Lulù Selassié-Manuel Bortuzzo, lei non ci sta: “Fateci vivere senza questi film”

Lulù Selassié al limite della pazienza: “Io e Manuel Bortuzzo vogliamo vivere senza questi film”

I fan di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo una coppia nata al GF Vip 6, nelle scorse ore hanno continuato a non nascondere la loro preoccupazione, dopo che diversi utenti della rete hanno fatto notare che il padre dell’ex gieffino a quanto pare abbia smesso di seguire la principessa etiope su Instagram. La sorella di Clarissa e Jessica è intervenuta nuovamente per mettere a tacere i pettegolezzi su lei e il suo amato, visto che tramite Club House ha fatto capire di aver perso la pazienza con queste parole: “Vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo”.



La sorella di Clarissa e Jessica Selassié si sfoga: “Tutti che fanno gli investigatori privati”

In questi giorni parecchi follower della coppia formata dalla sorella di Clarissa e Jessica Selassié e Manuel Bortuzzo, hanno ipotizzato che tra i due ci sia aria di crisi. Dopo aver rassicurato coloro che continuano a seguirla soprattutto per la sua storia d’amore con l’ex gieffino, la principessa etiope è tornata sulla questione su Club House. Per iniziare l’ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha anticipato che a breve ci saranno delle novità per lei e il suo fidanzato: “Farò qualche shooting anche con Manuel. Perciò state tranquilli. E basta con tutte queste ansie che state scrivendo. Noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia”. L’ex gieffina ha continuato a esternare il suo evidente fastidio: “Tutti che fanno gli investigatori privati. Mamma mia!”.

L’ex protagonista del GF Vip non lo nasconde: “Mi dispiace che pensino che io e Manuel siamo bugiardi”

L’ex gieffina inoltre non ha nascosto la sua amarezza, per il fatto che alcune persone sono arrivate a considerare lei e il suo fidanzato poco sinceri:

“Mi dispiace che pensino che siamo dei bugiardi. Ci dispiace, capito? Se avessi qualcosa lo diremmo immediatamente. Speriamo che non accadrà mai. Lo speriamo per la nostra storia. State tranquilli. Facciamo le corn*”.

In questi giorni la principessa etiope che è stata vittima di bullismo sui social, ha rassicurato i fan sulla sua relazione con il suo amato tramite delle storie condivise su Instagram: “State sereni, non preoccupatevi, e vi prego non fatevi questi film mentali su Twitter, perchè noi siamo tranquilli, ma se leggiamo tutte queste cose ci viene l’ansia. Noi quest’ansia non ce l’abbiamo e ci dispiace che dovete avercela voi, e dobbiamo avercela noi perchè ci viene l’angoscia con tutti questi tweet e queste supposizioni”.

