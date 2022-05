Lulù Selassiè: “Soffre molto per la rottura con Manuel”, parla un’ex gieffina

Nathaly Caldonazzo parla della principessa etiope e confessa: “Ci sono rimasta malissimo”

La popolare ex concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuta nel programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. Ed in questa occasione non ha potuto esimersi dall’esprimere la sua opinione sulla rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. La showgirl non ha fatto mistero di esserci rimasta assai male per la fine della loro storia, aggiungendo di aver visto la principessa etiope davvero molto provata:

“Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo…”

Quest’ultima ha poi dichiarato di averla contattata per farle sentire la sua vicinanza in questo momento complicato: “E’ distrutta…”

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, l’ex gieffina non lo nega: “Spero tornino insieme”

Successivamente Nathaly Caldonazzo, sempre in questo suo intervento nel programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha anche dichiarato di sperare che i due ragazzi si chiariscano una volta per tutte e che magari tornino sui loro passi, anche perchè avendoli vissuti 24 ore su 24 nella casa più spiata dagli italiani è certa che siano innamoratissimi l’uno dell’altra: “Spero che torneranno insieme…” La showgirl non ha poi nascosto di credere che forse lo sportivo starebbe usando un po’ troppa durezza nei confronti della principessa, che sabato scorso è stata ospite a Verissimo:

“Forse sta usando un po’ troppa durezza…Spero ardentemente che possano recuperare…Ripeto…Spero torneranno insieme…”

Barù e l’affondo dell’ex concorrente del GF Vip: “L’ho bloccato sui social”

Giada Di Miceli su Radio Radio ha poi chiesto a Nathaly Caldonazzo come sono adesso i rapporti con il popolare nipote di Costantino Della Gherardesca, con il quale ha litigato spesso e volentieri nella casa più spiata dagli italiani. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che appena ha messo piede fuori dalla Casa di Cinecittà l’ha bloccato su tutti i social. La donna ha anche confessato che quest’ultimo non l’ha neppure invitata all’inaugurazione del suo ristorante a Milano: “Lui mi ha troppo deluso umanamente come persona…” Insomma pare che sarà davvero difficile che i due riescano a chiarirsi e buttarsi alle spalle vecchie ruggini, almeno nel breve periodo.

