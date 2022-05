Lulù Selassiè vuota il sacco su Manuel Bortuzzo: lui reagisce malissimo

Lulù Selassié si sfoga sul magazine: la reazione del suo ex fidanzato non è tardata ad arrivare

Oggi la principessa Selassiè ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Ed in questa occasione ha vuotato il sacco facendo clamorose rivelazioni sulla fine della sua storia con Manuel Bortuzzo. E la reazione di quest’ultimo non è tardata ad arrivare. Difatti poco dopo l’uscita del giornale in tutte le edicole di Italia sono scomparse le foto su instagram insieme alla principessa. Ovviamente sono già stati in tanti a dire che abbia deciso di eliminare queste immagini perchè si sarebbe molto arrabbiato dopo che la sua ex ha detto la sua verità sulla fine della loro storia.

Manuel Bortuzzo su tutte le furie: il popolo del web lo attacca duramente

Questo gesto di togliere tutte le foto insieme a Lulù Selassié su instagram non è piaciuto per nulla al popolo del web. Difatti diversi fan della coppietta, e non solo, hanno dichiarato su twitter di credere abbia davvero sbagliato ad aver agito in questo modo, ipotizzando che si sia molto arrabbiato perchè lei avrebbe fatto alcune rivelazioni intime che avrebbe invece dovuto tenersi per sè:

“Lui non si aspettava che lei dicesse che era stata bloccata su whatsapp…E secondo me non si aspettava che uscisse fuori il fatto dell’intimità, e per ripicca ha tolto foto dal suo profilo…”

E sono stati tanti altri ad aver fatto le medesime ipotesi. Insomma a pochi giorni dalla messa in onda del suo film Tv su Rai 1, non si placano le polemiche sul ragazzo, che ieri si è rifiutato di rispondere ad una giornalista che ha voluto solo sapere qualcosa in più della sua attuale vita privata.

Il papà del ragazzo prende posizione: “I loro sono due mondi diversi”

In queste ultime ore ha espresso la sua opinione anche il padre di Manuel Bortuzzo, il quale non ha nascosto di credere che suo figlio e Lulù Selassié non fossero adatti per stare insieme: “Erano due mondi diversi…” Successivamente l’uomo ha comunque tenuto a chiarire di appoggiare qualsiasi decisione presa dal figlio:

“Posso però dire che mi sta a cuore la felicità di Manuel e che io lo sostengo sempre nelle sue scelte…”

I due ex fidanzati riusciranno mai a chiarirsi?

