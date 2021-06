Lumache al pomodoro | La tradizionale ricetta pugliese

Lumache al pomodoro ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food saporito e genuino fatto con i sapori della nostra terra. Stiamo parlando delle Lumache al pomodoro. Stiamo parlando di una ricetta tipica pugliese di un piatto conosciuto in tutto il mondo.

In questa ricetta è previsto l’uso sia della passata di pomodoro e di pomodorini per realizzare il sugo. Io ho preferito sbucciate e tritate i pomodori dopo averli privati dei loro semini. Adoro, infatti, fare la scarpetta alla fine nel piatto in questo sughino insaporito con le spezie e gli aromi durante la cottura come spiegato nella ricetta.

Questa è una vivanda che necessita di alcuni giorni di preparazione: nel senso che le chiocciole vanno tenute raccolte in un cestino di vimini per qualche giorno in modo che on scappino e si spurghino.

Delizioso e gustoso, questo è uno dei piatti poveri più noti al mondo e considerati davvero prelibati.

I consigli restano però sempre gli stessi: usate per realizzare questo piatto delle lumache la cui origine sia certificata.

Per un risultato ottimale servite questa pietanza con delle fette di pane fresco o dei panini morbidi in modo da poter fare la tradizionale scarpetta nel sughino che tutti amano: sia grandi che piccini.

Dosi per: 4 porzioni

Realizzati in: pochi minuti

Tempo di cottura: 40-50 minuti

Strumenti

un cestino di vimini

una pentola

uno scolapasta

una padella

un coltello

Ingredienti

480 g di pomodorini

1 kg di lumache di terra

6 cucchiai di salsa di pomodoro

qualche foglia di alloro

un pizzico di sale

1 cipolla

un peperoncino

olio extravergine d’oliva q.b.

Lumache al pomodoro, procedimento

Lasciate riposare per qualche giorno le lumache all’interno di un cestino di vimini ben chiuso in modo che non scappino prima di trasferirle in una pentola d’acqua fredda. Cuocete a fiamma dolce e, appena le lumache inizieranno a abbandonare il loro guscio, alzate la fiamma e bollite il tutto per 10 minuti.

Nel frattempo, imbiondite la cipolla, mondata e tritata, in una capiente padella e aggiungete i molluschi ben scolati. Aromatizzate con qualche foglia di alloro e con del peperoncino sminuzzato a proprio piacere. Cuocete per 1 minuto prima di aggiungere i pomodorini, lavati e spezzettati finemente, con la salsa. Aggiustate di sale e cuocete a fiamma moderata per 40-50 minuti. Se necessario unite dell’acqua di cottura dei molluschi e cuocete fino ad avere un sughetto della consistenza desiderata. Servite calde.

