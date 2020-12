luna-de-il-collegio-furia-contro-la-celentano:-“brutta-bestia-l’invidia”

Luna Scognamiglio, ex studentessa de Il Collegio, ha attaccato duramente sui social l’insegnante di Amici, Alessandra Celentano.

Che connessione c’è tra Luna de Il Collegio e Alessandra Celentano di Amici? Nessuna, ad eccezione del fato che la prima è stata un’alunna di un programma televisivo e l’altra da anni è un’insegnante di uno dei talent show più famosi d’Italia. Eppure tra le due è emersa una divergenza d’opinione davvero critica nelle scorse ore. Ad entrare in contrasto con l’insegnante televisiva, seppure in maniera indiretta, è stata la giovane protagonista della quinta edizione del docu-reality della Rai.

Dopo aver visto l’ultima puntata di Amici, infatti, Luna non è riuscita a trattenere la sua rabbia nei confronti della Celentano. A suo dire l’insegnante non potrebbe definirsi una buona educatrice, né una buona docente per via di un atteggiamento troppo rigido e distruttivo nei confronti degli alunni: “Cara signora ‘Celentano’ lei non si può definire maestra perché chi fa questa professione da dei consigli costruttivi, non cerca di abbattere l’autostima di una persona, vergogna! Tutti gli adulti a dire che la nostra generazione fa schifo, indovinate perché? Brutta bestia l’invidia eh?”.

Perché Luna ha attaccato la Celentano?

Per quale motivo la ragazza ha usato parole così pesanti nei confronti della Celentano? Il motivo è legato alla lotta che l’insegnante di Amici ha ingaggiato da diverse settimane con la ballerina Rosa di Grazia. La giovane è convinta che la maestra la reputi poco valida solo per via del suo bell’aspetto, così, su consiglio di Lorella Cuccarini, durante l’ultima puntata ha ballato con una maschera in viso.

La scelta provocatoria ha ovviamente indispettito la Celentano che ne ha approfittato per lanciare un altro affondo contro la giovane ballerina: “Se questa cosa è ricorrente dovresti farti una domanda. Forse hai sbagliato a scegliere di fare la ballerina come mestiere. Con la maschera hai coperto la parte più bella di te. Quindi hai peggiorato la situazione. Si sono visti ancora di più i difetti”. La ragazza ha contrattaccato rispondendo: “Non è colpa mia se sono bella” e la Celentano ha ribattuto: “Sei una bella ragazza ma ne ho viste di più belle. Non sei mica Naomi Campbell“.

