Lunedì 25 gennaio con il botto per gli Acquario, meno per i Toro che avranno problemi con due segni. Ecco le stelle di Paolo Fox

Ariete. Le stelle sono molto positive, ti aiuteranno a recuperare l'amore. Nel lavoro stai andando molto bene grazie alle tue intuizioni: sono decisamente brillanti.

Toro. Se il tuo cuore è confuso su una persona Cancro o Capricorno ti diciamo ciò che potrebbe nascere qualcosa in più: con uno dei due segni, si intende. Sei intollerante, non ti accetti il non poter fare programmi a lungo termine e non hai le idee chiare sul lavoro. Cerca di pazientare.

Gemelli Se il tuo cuore è solo il consiglio è quello di frequentare qualcuno: il Sole e la Luna sono in buon aspetto. Nel lavoro i lavoratori autonomi, i creativi sono quelli che avranno delle belle soddisfazioni. Hai l'aiuto di Giove e Saturno.

Leone. Il periodo è sempre un po' complicato, nel pomeriggio di oggi però le cose potrebbero migliorare. Nel lavoro ti impegni molto ma è come se nessuno se ne accorgesse. Guardati attorno, un nemico neppure troppo nell'ombra sta cercando di ostacolare il tuo futuro.

Vergine. Stanno arrivando delle giornate intense, piene di vantaggi sotto diversi punti di vista: non perdere la speranza. Nel corso delle prossime settimane arriveranno notizie positive e buone opportunità di lavoro: tieniti pronto.

Bilancia. Approfitta di questo lunedì: è una giornata promettente, porterà a qualcosa di buono! Nel lavoro se ti sei sentito in disparte non demotivarti. Non ti porterà a molto restare chiuso e fare il polemico: piuttosto prova a cambiare aria.

Scorpione. Non è facile lasciarsi andare per i cuori soli, non ti fidi. Ti avvisiamo però che le amicizie-amorose sono favorite per l'inizio di febbraio, potrebbe essere un punto di vista non troppo considerato! Nel lavoro hai finalmente deciso di concentrarti solo sulle cose che ti interessano davvero.

Sagittario. In amore oggi qualche polemica potrebbe sussistere, ma ci avviciniamo a febbraio: ricorda che sarà un mese positivo. Nel lavoro potrebbe arrivare una risposta importante, la Luna però è ancora opposta e potrebbero esserci dei ritardi.

Capricorno. Non tirarti indietro se vuoi ufficializzare un amore, non sottovalutare gli incontri, non tirarti indietro. Nel lavoro stai ritrovando la voglia di fare, ci sono persone che ti remano contro ma tu sei sempre più forte degli altri.

Acquario. Giornata molto positiva, soprattutto per gli incontri che si fanno in questo momento. Venere tra pochi giorni sarà nel tuo segno: fatti trovare pronto. Nel lavoro hai Mercurio favorevole: rappresenta l'inizio di una nuova fase.

Pesci. Anche per la giornata di oggi c'è qualcosa che non va: le coppie che si amano non devono però temere nulla; sono malintesi passeggeri. Nel lavoro è probabile che ti sia addossato troppe responsabilità. Sei sensibile, aiuti sempre tutti ma… chi è lì per aiutare te?

