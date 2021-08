Lunghe file al Colosseo: sicuri che la colpa è del GreenPass? Margherita Corrado

Questo pomeriggio la senatrice calabrese originaria di Crotone Margherita Corrado era al Colosseo dove nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di apertura del G8 della Cultura.

Abbiamo letto delle lunghe file al Colosseo per i controlli dovuti al Covid ma siamo sicuri che la colpa è davvero del GreenPass?

Le code sono state perfino di un’ora sotto al sole, un solo metal detector in funzione e dunque secondo la senatrice Corrado la “colpa” è di una cattiva organizzazione.

Si sarebbe dovuta prevedere una situazione del genere – afferma Margherita – e bisognava adoperarsi adottando delle misure idonee a contrastare quello che poi è accaduto.

Il concessionario o presunto tale che gestisce la biglietteria del Colosseo non si era evidentemente organizzato in modo adeguato e ha creato un vero e proprio “imbuto” che ha costretto le persone ad un’attesa superiore in alcuni casi anche a 90 minuti.

Molti hanno rinunciato alla visita perdendo così l’importo dell’acquisto del biglietto. Se si considera che il costo parte da 16 euro oltre 2 euro di prenotazione ma può arrivare anche ad oltre 30 euro, si comprende bene come la cifra non sia del tutto irrisoria.