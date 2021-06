Dal prossimo 3 luglio entrerà in vigore la direttiva comunitaria che bandisce prodotti in plastica usa e getta in tutti i paesi membri

Rifiuti plastici su una spiaggia della contea di Cork, in Irlanda.

L’Unione europea è pronta a dire addio alla plastica monouso. Dal prossimo 3 luglio entrerà in vigore la direttiva europea Sup (Single use plastic), che porterà al divieto dell’utilizzo di posate, piatti, cotton fioc, cannucce, tazze, bicchieri e imballaggi in materie plastiche in tutti i paesi membri. La disposizione, approvata nel 2019, mira a ridurre la mole di rifiuti plastici, specialmente nelle acque, di almeno il 50% entro il 2025 e dell’80% entro il 2030.

La direttiva colpirà anche i consumi di bicchieri e tazze di carta che presentino anche un solo strato di plastica, per i quali non sarà previsto il divieto ma l’obbligo di riduzione dei consumi. Su quest’ultima disposizione si è espresso il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, in quota Lega, proponendo una riserva sull’entrata in vigore della direttiva per l’Italia. Secondo il ministro “settori tipo quello della carta”, si legge sull’Ansa, “non mi sembrano così negativi sotto l’aspetto ambientale come quello della plastica”. Inoltre ha anche auspicato una diversa tempistica nell’uscita dalla produzione di prodotti come piatti o bicchieri di carta, di cui l’Italia è uno dei maggiori consumatori con circa 20 milioni di bicchieri monouso utilizzati al giorno.

Sulla stessa linea di Giorgetti, riporta Il Sole 24 Ore, anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che ha espresso “forte preoccupazione” per l’entrata in vigore della direttiva sulla plastica. L’abbandono dei prodotti in plastica monouso verrà sostenuto dall’entrata in vigore della cosiddetta plastic tax, che inciderà sul costo di questi beni di consumo. Secondo Ipsoa (Istituto professionale dell’organizzazione aziendale) il credito di imposta dovrebbe aumentare del 10%, ma non potrebbe non essere sufficiente a compensare la perdita di fatturato dei produttori. Per Bonomi la norma potrebbe avere conseguenze negative sull’industria manifatturiera italiana che, in particolare nella zona dell’Emilia-Romagna, presenta numerosi impianti di produzione di imballaggi in plastica. L’Ipsoa ha raccomandato quindi la programmazione di misure di supporto economico ai produttori, per sostenere la riconversione delle attività verso la produzione di prodotti ecocompatibili. Sottolineando però come “la riduzione dell’inquinamento da plastica costituisce un obiettivo di primaria importanza e non rinviabile”.

Inoltre, l’Ipsos riporta un forte sostegno degli italiani a una strategia per un Paese “plastic free”. Circa il 77% degli intervistati ritiene che le aziende non stiano facendo abbastanza per la sostenibilità e la stessa percentuale crede anche che la riduzione delle emissioni e dell’impatto ambientale siano i settori più importanti su cui si devono concentrare le politiche societarie. Inoltre per il 41% l’imballaggio è il primo fattore di sostenibilità su cui viene valutato un marchio o un prodotto e il 53% ha dichiarato di acquistare merce realizzata con materiali riciclati. La ricezione della direttiva potrebbe comportare quindi un aumento dei costi su alcuni prodotti per i consumatori italiani, ma dai dati riportati sembra che la maggior parte sia pronta a sostenerli per dare il proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente.