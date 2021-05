l’unione-europea-non-ha-rinnovato-il-contratto-con-astrazeneca

Stop da giugno. Aumentata la richiesta di Pfizer-Biontech: 1,8 miliardi di dosi tra il 2021 e il 2023. Investimenti sulla produzione interna

(Foto: Dan Kitwood/Getty Images)

Almeno per il momento l’Unione europea non ordinerà più vaccini anti Covid-19 alla casa farmaceutica AstraZeneca, l’azienda anglo-svedese contro cui Bruxelles ha avviato un’azione legale, per non aver rispettato i termini contrattuali stabiliti con l’Unione sulle forniture dei vaccini. Lo ha annunciato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, dopo che la Commissione europea ha siglato un accordo con Pfizer-Biontech, per ricevere 1,8 miliardi di dosi tra il 2021 e il 2023, portando l’Unione sul tavolo dei paesi che stanno giocando la partita della diplomazia vaccinale.

Intervistato domenica 9 maggio dalla radio France Inter, Breton ha dichiarato che la Commissione non ha “rinnovato l’ordine dopo giugno”, quando scadrà l’accordo precedente. “Vedremo dopo cosa succederà”, ha aggiunto, non escludendo totalmente un potenziale rinnovo in una fase successiva. Per ora però, le parole del commissario confermano lo stato sempre più conflittuale delle relazioni tra Unione e AstraZeneca, il cui vaccino in molti Paesi è stato consigliato sopra alcune fasce di età, benché l’Agenzia europea del farmaco (Ema) abbia più volte sostenuto che i benefici sono superiori a qualsiasi rischio.

La decisione della Commissione è stata commentata positivamente dal presidente francese Emmanuel Macron, secondo il quale questa mossa dimostra il “pragmatismo” dell’Unione europea nella gestione della crisi pandemica: “Stiamo usando questo vaccino perché ci aiuterà a uscire dalla crisi. Ma per gli ordini futuri e in particolare per rispondere alle varianti, abbiamo visto che gli altri vaccini sono più efficaci”.

Inoltre, Breton ha anche annunciato che l’Unione europea è diventata la leader mondiale nella produzione di vaccini. Ben presto l’offerta di dosi supererà la domanda e l’Unione potrà usare le dosi in avanzo per ottenere benefici geopolitici e vantaggi nelle relazioni internazionali, potendo muoversi autonomamente con le donazioni e sfidare anche gli Stati Uniti. Grazie all’accordo da 1,8 miliardi con Pfizer-Biontech, azienda in ottimi rapporti con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, l’Unione sarà presto completamente autosufficiente per quanto riguarda le forniture vaccinali. Come riportato dalla testata tedesca Deutsche Welle, il contratto prevede infatti che tutte le componenti del vaccino siano di provenienza europea, fattore che aumenterà l’indipendenza del blocco, ma che comporta anche costi più alti, portando il prezzo per ogni singola dose a 19,50 euro, rispetto ai circa 2 euro di AstraZeneca.