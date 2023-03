Lupi ad Apiro (Macerata), è allarme: “Avvistati vicino al centro”

Apiro (Macerata), 13 marzo 2023 – Lupi avvistati ad Apiro. L’altra sera, tra le 20 e le 20.30, un apirano uscendo per una contingente incombenza aveva lasciato la propria abitazione situata ai margini del paese, quando ha scorto due lupi che si stavano dando alla fuga dopo aver azzannato un cane che tenevano avvinghiato tra le loro mandibole. Verso mezzanotte, un altro residente, mentre tornava a casa in auto insieme a un amico, giunto in un tratto nella zona della pista di pattinaggio, ha visto un lupo che, attraversata la strada, si è dileguato nell’oscurità tra la vegetazione laterale.

I fatti sono stati associati a quanto avvenuto durante la precedente mattinata nei pressi d’una casa di campagna, abitata da un apirano che prima di lasciarla per raggiungere il centro, aveva deciso di far pascolare una pecora di sua proprietà nel campo adiacente. Al ritorno, ha rinvenuto solo i pochi resti dell’ovino che, stando a quanto rilevato, sarebbe stato sbranato da un lupo. Della presenza dei lupi ad Apiro è stato informato il sindaco Ubaldo Scuppa. “Non da adesso questi esemplari di specie protetta – evidenzia Scuppa – si aggirano nei nostri luoghi. Tempo fa è stato avvistato un branco di lupi nelle vicinanze dell’Abbazia di Sant’Urbano. Più recentemente, alcuni avrebbero trascorso la notte nell’area del vecchio campo sportivo, sottostante al centro abitato. E mi è stato appena riferito che qualche lupo sarebbe stato scorto, durante la notte scorsa, nel piazzale davanti al fabbricato dell’ex albergo, proprio a ridosso del centro storico”.

Presenze non proprio rassicuranti. “In effetti – ammette Scuppa – la situazione comincia a essere inquietante. Ripeto: essendo quella dei lupi una specie protetta, non si può procedere in alcun modo. Comunque, considerata l’ormai ricorrente frequenza dei casi, mi sono ripromesso di segnalare quanto sta avvenendo ai carabinieri forestali“.

Vittorio Ferla