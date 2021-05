Lupin, c’è la data del debutto della seconda parte

Torna il personaggio interpretato da Omar Sy e ispirato al ladro gentiluomo di Maurice Leblanc. Ma per scoprire quando saranno disponibili i nuovi episodi bisogna risolvere un piccolo enigma

In molti erano rimasti di stucco quando, al termine del quinto episodio, la serie Netflix Lupin era stata interrotta bruscamente subito dopo un colpo di scena: il figlio del protagonista – interpretato dall’attore Omar Sy – era scomparso nel nulla. La produzione francese aveva subito dei ritardi anche per via della pandemia e quindi si era scelto di diffondere subito le puntate già pronte, girate fra Parigi e la cittadina normanna di Étretat all’inizio del 2021, e di distribuire le altre in seguito. È di oggi il primo indizio del ritorno.

In un post pubblicato su Twitter nell’account ufficiale di Netflix si vede un’immagine in cui lo stesso Sy guarda dall’alto la capitale francese mentre campeggia la scritta “Lupin – Parte 2”. La didascalia invece recita: “Non facciamoci distrarre dal suo cappotto svolazzante. Assene ha nascosto la data di uscita proprio sotto il nostro naso”. In effetti, a prima vista non c’è alcuna indicazione del debutto, eppure, come sappiamo, il ladro gentiluomo ideato dallo scrittore Maurice Leblanc è abituato a disseminare indizi e enigmi sulla sua strada. Prima di leggere il paragrafo successivo e svelare l’arcano, concentratevi su che cosa c’è sotto la foto in questione.

Non facciamoci distrarre dal suo cappotto svolazzante: Assane ha nascosto la data di uscita proprio sotto il nostro naso. 👀 pic.twitter.com/RCETVX5YNG — Netflix Italia (@NetflixIT) May 10, 2021

Ebbene sì: il tweet è stato pubblicato alle 11:06, quindi appare piuttosto evidente che i nuovi episodi di Lupin arriveranno sul servizio di streaming a partire dal prossimo 11 giugno. Sy tornerà a vestire i panni di Assane Diop, figlio di un immigrato del Senegal accusato ingiustamente anni prima di aver rubato un prezioso collier; ispirandosi al personaggio letterario di Leblanc, appunto, Assane costruisce un piano per vendicarsi di chi ha incastrato il padre ma gli interessi in gioco metteranno in pericolo la sua identità segreta e gli affetti più cari. Lo scorso aprile Netflix ha rivelato che Lupin è stata la serie più vista sulla piattaforma nei primi tre mesi del 2021.