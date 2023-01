“L’utilità dell’inutile”: intervista a Camilla Colucci di Circularity

Classe 1994, una laurea in psicologia. Il suo volto è apparso sulla copertina di Forbes under 30 Italia 2022, per un motivo che, però, con la psicologia non ha niente a che fare. Camilla Colucci è la giovane ideatrice e co-founder di Circularity, la piattaforma georeferenziata e digitale di economia circolare che mette in contatto tra loro le imprese, per facilitare e favorire la “simbiosi industriale”.

Con l’espressione “simbiosi industriale” si intendono le interazioni che coinvolgono diversi stabilimenti, raggruppati in distretti o a distanza utile per rendere fattibile l’operazione, allo scopo di massimizzare il riutilizzo di risorse normalmente considerate scarti.

Circularity facilita questo processo, facendo incontrare produttori di scarti con impianti di riciclo, trasportatori autorizzati e aziende terze, che possano riutilizzare i loro scarti di produzione in nuovi cicli produttivi. Una rete virtuale, e reale, quindi, che risponde alle esigenze di chi necessita di reperire la materia prima seconda per la propria produzione e, allo stesso tempo, di chi desidera reimmettere sul mercato i propri scarti per un secondo utilizzo. Ma scarti di ogni tipo?

«Di ogni tipo», risponde Colucci, mentre ci racconta la storia della sua startup che oggi, a distanza di 4 anni dalla nascita, conta 28 dipendenti, in media under 35. Oltre alla piattaforma, Circularity aiuta le aziende ad intraprendere percorsi di economia circolare, offrendo formazione, assessment di sostenibilità, rendicontazione dei criteri ESG e analisi di misurazione delle emissioni finalizzate alla certificazione ambientale.

Quindi oggi Circularity non è più solo una piattaforma?

«Siamo nati per fare simbiosi industriale e aiutare le aziende a innovare il proprio modo di produrre, trovando soluzioni più innovative e virtuose in ottica di circolarità. Quando abbiamo lanciato la piattaforma, nel 2018, il mercato non era così avvezzo a strumenti di questo genere, né aveva ancora ben compreso cosa fosse l’economia circolare o come dovesse essere applicata. Nel corso di questi 4 anni abbiamo strutturato dei servizi che vanno dalla formazione alla consulenza tecnico-strategica per aiutare le imprese verso la transizione ecologica.

Quando abbiamo cominciato eravamo due socie e oggi siamo un team di 28 persone, con due manager che hanno un’esperienza decennale nella corporate responsibility e dell’ambiente. Abbiamo delle competenze specialistiche, da un lato di ingegneri materiali, chimici e fisici, e dall’altro di economisti e sustainability specialist che supportano le aziende in diversi progetti».

Come funziona esattamente la piattaforma Circularity?

«Immagina una piattaforma come Booking. Su una mappa vengono localizzate diverse aziende distribuite sul territorio. Ogni localizzazione corrisponde a un’impresa o uno stabilimento produttivo, a un impianto di riciclo o un’azienda di trasporti autorizzata. Nel momento in cui l’azienda si registra sulla piattaforma, profila i suoi dati, inserendo una serie di informazioni, come il tipo di materie prime che utilizza, il tipo di scarti che produce in uscita, indicando se si tratta di un sottoprodotto oppure di un rifiuto. L’azienda qualifica poi questi materiali all’interno di una tassonomia specifica, volta a indagare anche le caratteristiche chimico fisiche del prodotto, in modo tale che la piattaforma possa fungere da consulente e fornire una soluzione molto puntuale. Così facendo, si creano dei match e l’impresa che ha inserito i suoi dati trova un potenziale partner che è interessato a quel tipo di materiale».

Quando avete lanciato Circularity non si parlava di economia circolare con la stessa frequenza con cui se ne parla oggi. È stato difficile all’inizio intercettare le aziende?

«Sì, all’inizio è stato molto complesso. Inizialmente gli “early birds”, coloro cioè che hanno capito subito la potenzialità della piattaforma, erano pochi rispetto al panorama delle aziende con cui siamo entrati in contatto. Oggi gli imprenditori che avevamo sentito quattro anni fa, e che non avevano colto tutta l’utilità della piattaforma, non vedono l’ora che esca la versione 2.0 per accedere e capire come funziona. Adesso coinvolgere le aziende è più semplice, anche grazie alla normativa europea relativa al pacchetto per l’economia circolare (uscita proprio nel 2018) e ai fondi stanziati per l’innovazione e la circolarità, che portano le imprese a doversi strutturare per partecipare ai bandi. Ovviamente una simile piattaforma, una volta lanciata, funziona al 100% quando ci sono tanti dati di aziende che la popolano, tali da permettere a ogni utente che compie una ricerca di ottenere un risultato. È lo stesso concetto che valeva per Airbnb 10 anni fa: se non ci fossero così tante persone che caricano sulla piattaforma la propria casa non ci sarebbero altrettante persone che cercano e trovano case in affitto. La piattaforma non funzionerebbe».

Da dove arriva l’idea di Circularity, considerato anche il tuo percorso formativo in una disciplina completamente diversa?

«Mio padre ha lavorato per tutta la vita nel mondo della green economy, sia in ambito di gestione ambientale che di efficientamento energetico. Mia mamma, invece, è geologa. Per cui il tema dell’ambiente è sempre riecheggiato in casa mia e io stessa ho spesso svolto attività di volontariato ambientale. Così, un giorno, chiacchierando del più e del meno con mio padre sul divano, pensai ad alta voce: “Immagina se esistesse una piattaforma come Airbnb, però per i rifiuti”. E mio padre mi incoraggiò. “Perché non lo fai?”, disse. E così, da lì, da quella conversazione, è nato il tutto . Mio padre non è in società, però è il mio mentore nella vita. Sono stata fortunata ad avere una persona che potesse consigliarmi come muovermi».

A proposito di mentoring, in cosa consiste la vostra attività di formazione?

«Siamo inseriti come docenti nella 24ORE Business School e l’anno prossimo daremo il via, insieme a loro, a un Master sull’economia circolare. Inoltre, questo è il secondo anno che teniamo un master sulla sostenibilità con Altis, la Graduate School Business & Society dell’Università Cattolica. Accanto a queste attività, organizziamo dei percorsi di formazione per i nostri clienti su temi di più alto a livello inerenti alla sostenibilità (cos’è, come si monitora, come si strutturano in azienda competenze che possa gestire questi temi), fino a un tipo di formazione più tecnica (certificazioni ambientali, ISO, plastiche).

Sono i servizi che eroghiamo ai clienti, sopratutto quelli ancora poco strutturati rispetto alla sostenibilità, perché il primo step per attivare i progetti è quello di conoscere, non soltanto i benefici, ma anche le tematiche che possono essere vantaggiose per l’azienda».

Avete anche una vostra certificazione?

«Non è una certificazione vera e propria, poiché, per poter emettere una certificazione dovremmo essere un ente certificatore come RINA o Bureau Veritas. Il nostro è uno strumento di misurazione che si chiama “Sustainability Assessment”. Lo abbiamo sviluppato in partnership con Banca Intesa per misurare la sostenibilità delle aziende sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile e degli standard GRI (Global Reporting Initiative, NdR), che sono quelli che vengono usati maggiormente per il bilancio di sostenibilità. Inoltre, lo abbiamo realizzato in collaborazione con RINA, che ha certificato la metodologia, assicurandosi che fosse coerente, validata e in linea con la tassonomia europea. Il nostro assessment restituisce all’impresa una fotografia del proprio livello di sostenibilità sulle varie tematiche: sociali, ambientali e di governance. Funziona in modo semplice: l’azienda compila l’assessment e ottiene un suo punteggio, anche sulla base della documentazione inviata che il team di Circularity esamina».

Quante sono le aziende registrate su Circularity?

«In questi 4 anni abbiamo catalogato più o meno 20.000 aziende tra produttori, impianti e trasportatori. Stiamo lanciando una nuova versione della piattaforma, aggiornata e potenziata, e crediamo che sarà uno stimolo per chi si è già registrato a riattivarsi sul nuovo portale, oltre che per accrescere la base degli utenti. Abbiamo poi una settantina di progetti attivi su tutto il territorio nazionale».

Il fatto che siete tutti così giovani è una casualità o c’è una ragione in particolare?

«Il motivo è che, per essere una startup attiva in questo settore, servono la dinamicità e la proattività necessarie per reagire a un cambiamento continuo del mercato, delle normative e dell’interesse dei consumatori. In questo contesto, essere giovani aiuta. Inoltre, le competenze e gli esperti su queste tematiche presenti sul mercato, ad oggi, sono pochi. Sono tematiche nate negli ultimi anni, le specializzazioni sono recenti e anche i master e i corsi di laurea sono veramente ancora troppo pochi».

I vostri clienti sono distribuiti in modo omogeneo su tutta Italia o ci sono delle aree con maggiore concentrazione?

«Sono ben distribuiti, in linea generale. Sono meno presenti in Sicilia, in Sardegna o nel centro. C’è anche da dire che in alcune regioni, ci sono meno impianti di recupero rispetto al nord».

E in Europa ci sono altre realtà come la vostra?

«Non come la nostra. Tra la piattaforma di simbiosi, la formazione e la consulenza tecnico-strategica, offriamo servizi a 360 gradi. Abbiamo, però, dei competitor verticali: chi si occupa soltanto di decarbonizzazione, chi si occupa soltanto di ESG (bilanci, sostenibilità, rendicontazione). Esistono anche delle realtà, nate perlopiù negli ultimi 2 anni, che hanno l’obiettivo di creare un marketplace online di domanda e offerta. Si differenziano un po’ dalla nostra, ma il loro scopo è lo stesso».

Ci sono degli obiettivi che ti sei posta a breve e lungo termine?

«Siamo una start up, quindi l’obiettivo è quello di crescere. Sia a livello di personale, sia a livello di competenze tecnico-specialistiche, sia a livello di progetti e di numerosità degli utenti e utilizzo della piattaforma. Insomma, da qualsiasi angolazione si guardi, l’obiettivo è quello di crescere».

