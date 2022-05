L’UTL presenta il volume “I Presepi del Chiostro – Speranza Rinascita Pace”

L’incontro, patrocinato dalla Regione Puglia, nel pomeriggio presso la sede dei Portici

FASANO – Oggi, sabato 21 maggio 2022, alle ore 18.00, nella sala convegni dell’Università del Tempo Libero “San Francesco d’Assisi”, presso i Portici, sarà presentato il volume “I Presepi del Chiostro – Speranza Rinascita Pace“. Relazioneranno il prof. Massimo Vinale e l’avv. Anna Rita Bongiorno. Interverranno l’avv. Luana Amati, vicesindaco del Comune di Fasano; il prof. Giuseppe Ventrella, consigliere della Provincia di Brindisi; Antonio Santoro, rettore dell’Accademia di Belle Arti Arcaista. La serata sarà allietata dal maestro chitarrista Gino Guarini.

L’evento patrocinato dalla Regione Puglia, dal Comune di Fasano, dall’Accademia di Belle Arti Arcaista, dal Coordinamento delle Associazioni Fasanesi, s’inserisce nel XX Anniversario della legge regionale n. 14 afferente le UTE. Una legge che riconosce a queste Università l’importante ruolo di Educazione Permanente nelle comunità ove operano senza fini di lucro. L’UTL di Fasano, costituitasi il 20 novembre 1998, come le altre UTE, ha finalità di carattere sociale, civile, culturale. Si propone di favorire la conoscenza, la partecipazione, la reciprocità, la solidarietà, il pluralismo. Propone studi di carattere universitario rivolti a tutte le età. Organizza corsi e laboratori diversificati, il cui accesso è libero e gratuito per i soci, ai quali , su richiesta, può essere rilasciato un attestato di frequenza. Organizza anche convegni, seminari di studi, eventi aperti a tutti. Collabora con le UTE, le associazioni nazionali e di alcuni paesi europei, e con le scuole del territorio.

Il volume, edito dalla Faso Editrice, presenta un apparato iconografico bellissimo che mette in evidenza la luce di Pace e Bontà che ogni opera presepiale emana. Raccoglie due edizioni della Mostra Internazionale I Presepi del Chiostro: quella online 2020–21 e l’ottava edizione in presenza 2021–22, allestita presso la sede dell’UTL, nell’ex convento delle carmelitane claustrali di antica osservanza. Quest’ultima esposizione internazionale ha messo in vetrina ben settantacinque presepi di insigni artisti italiani, tra cui le maestose opere in cartapesta del prof. Francesco Invidia, di fama mondiale. Un suo presepe, scelto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato esposto al Quirinale. Una sua Sacra Famiglia si trova nei Musei Vaticani e altri suoi presepi a Betlemme e in tutto il mondo.

Alla Mostra, che ha riscosso consensi positivi dai visitatori, soprattutto turisti, dalla stampa e dalle TV, si respirava la bellezza dell’Arte e ci si stupiva dinanzi a tanta creatività e all’utilizzo di materiali vari e tecniche differenti. L’appendice Da Natale 2021 a Pasqua 2022 raccoglie le attività dell’UTL miranti tutte all’educazione alla Pace. La cittadinanza è invitata. Agli intervenuti sarà regalata una copia del volume.

