Luto em Franca, SP: empresário João Batista de Lima morre aos 68 anos

O empresário de Franca (SP) João Batista de Lima morreu na madrugada deste domingo (5) aos 68 anos em São Paulo (SP), onde estava internado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz há cerca de um mês para tratar um câncer, segundo amigos.

Lima era sócio da Padaria Estrela, um dos estabelecimentos comerciais mais populares de Franca, e se dedicou ao empreendedorismo na cidade ao longo da vida.

“É com muito pesar e consternação que comunicamos o falecimento do querido amigo e sócio proprietário João Batista de Lima. Nos solidarizamos e prestamos condolências aos familiares, amigos e à sociedade francana. Que Deus conforte a todos nós”, diz publicação deste domingo (5) no perfil da padaria em uma rede social.

Atualmente, Lima ocupava o cargo de vice-diretor da Associação Comercial e Industrial de Franca (Acif) e de diretor da Francal Feiras, uma das maiores promotoras de feiras de negócios da América Latina.

Ele também se dedicou a causas filantrópicas e criou o projeto Estrela Solidária, que reverte um dia de lucro das vendas da padaria a ações sociais.

“João era um grande amigo, um empresário de sucesso, um empresário que levou o nome da cidade para outras instâncias, até internacional através da Francal, que investiu na própria cidade lá na Padaria Estrela. Militava e trabalhava firmemente para que os empresários pudessem ter sucesso. É uma perda muito grande para a nossa cidade”, disse o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), ao g1.

Lima atuou, ainda, à frente da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital do Coração por 18 anos.

De acordo com Tony Graciano, presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, ele sempre ajudou nas decisões mais importantes, com dedicação e competência.

“Como pessoa, muito caridoso, atencioso para com todos. Deixa uma lacuna para todos os francanos. Ser-humano fantástico, que deixa a todos nós, francanos, um exemplo de homem. Muito empreendedor e explorador em todos os sentidos. Para mim, éramos como irmãos. Exemplar.”

O corpo do empresário deve chegar ainda neste domingo a Franca, e o velório está previsto para ocorrer na segunda-feira (6) no Memorial Nova Franca, seguido do sepultamento no Cemitério Jardim das Oliveiras.

