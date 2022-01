Lutto a Un Posto al Sole, il decesso è avvenuto in casa. L’addio di Sara Ricci sconvolge i fan

Un Posto al Sole, Sara Ricci (Adele) sconvolta per Paolo Calissano. La morte improvvisa dell’attore Paolo Calissano ha lasciato “devastata” una sua collega e amica come Sara Ricci. L’attrice, che interpreta Adele in “Un Posto al Sole”, ha pubblicato un video su Instagram. La Ricci, in lacrime, ha ricordato Calissano come una “persona splendida con tante fragilità e tanto dolore”. I due avevano lavorato insieme a “Vivere”, soap di Canale 5 dei primi anni Duemila.

La morte di Paolo Calissano, mancato a soli 54 anni, probabilmente per un mix letale di farmaci, ha sconvolto molti spettatori e tanti colleghi dell’attore che avevano condiviso con lui palcoscenici, set e momenti di vita. Una tra loro è Sara Ricci, Adele di “Un Posto al Sole”. Calissano e la Ricci hanno recitato insieme in “Vivere” su Canale 5 tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila.

Appresa la tragica notizia, la Ricci ha pubblicato un video su Instagram in cui ha mostrato tutto il suo dolore e la sua commozione. L’attrice che in “Un Posto al Sole” dà il volto ad Adele, mamma di Susanna Picardi, ha detto di essere devastata dalla notizia, come se perdesse una parte di lei stessa. Quindi Sara ha descritto Calissano come un collega, un compagno di lavoro e di vita, “una persona splendida con tante fragilità e tanto dolore anche se non gli mancava niente”. La Ricci ha aggiunto che se avesse potuto fare qualcosa per lui, lo avrebbe fatto. Non si frequentavano da tempo, ma hanno sempre parlato tanto.

Sara Ricci: chi è Adele di “Un Posto al Sole”

In “Un Posto al Sole” a Sara Ricci è stato affidato il ruolo difficile di Adele. Si tratta di una donna che, dopo tanti anni in cui ha subito violenza privata dal marito, Manlio, si ritrova alle prese con la figlia Susanna in coma e una nuova storia con l’infermiere Mauro, oppressivo nei suoi confronti. Finalmente Adele e Susanna, che nel frattempo si è risvegliata dal coma ed è tornata insieme a Niko, possono vivere un po’ di serenità.

La donna, infatti, ha trovato la forza di ribellarsi al fidanzato che non la lasciava in pace e le creava vari disagi. Sara Ricci vanta un curriculum artistico di tutto rispetto. Dopo anni di danza e di attività di danzatrice, ha cominciato a recitare a 20 anni con importanti esperienze nazionali e internazionali. Oltre a “Vivere” e a “Un Posto al Sole”, Sara Ricci ha recitato in “Provaci ancora Prof” e “Don Matteo”. Molto apprezzata dagli addetti ai lavori e non solo, la Ricci svolge con regolarità attività di presentatrice di eventi, sfilate e convegni, testimonial e ospite televisiva e radiofonica.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Lutto a Un Posto al Sole, il decesso è avvenuto in casa. L’addio di Sara Ricci sconvolge i fan proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.