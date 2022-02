lutto-al-trono-over-di-uomini-e-donne:-e’-morta-all’improvviso.-maria-de-filippi-e-fan-sotto-choc:-“e’-assurdo”

Antonella Prisco, famosa per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha subito un grave incidente ad Avellino nel quale è morta la sorella Debora, di soli 17 anni. La 26enne aveva partecipato al dating show come corteggiatrice di Riccardo Guarnieri, che adesso è impegnato in una relazione con Roberta Di Padua. Il suo sorriso e i suoi modi di fare avevano conquistato il pubblico, che ha continuato a seguirla anche dopo tramite i social media, rendendola una reginetta del web. Passione questa che aveva in comune proprio con la sorellina, con la quale facevano spesso insieme dei TikTok.

Poco prima del tragico incidente, Antonella Prisco e sua sorella Debora hanno postato sul social il loro ultimo video girato insieme, prima della tragedia. A bordo di una Smart, ad Avellino, più precisamente in via Due Principati nel popoloso Rione San Tommaso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è scontrata con una Fiat 600 che veniva dal lato opposto. Antonella è stato ricoverata in codice rosso, ma le sue condizioni sono stabili. La sorella invece è stata sbalzata fuori dal finestrino dell’automobile, scontrandosi contro una 500 L parcheggiata nelle vicinanze e morendo sul colpo.

Nulla ha potuto la sorella né l’arrivo dell’ambulanza, che ha solo constatato il decesso. Ad avvisare la famiglia è stata proprio Antonella Prisco di Uomini e Donne, che adesso è comprensibilmente sotto choc. Tutta la città di Avellino si unisce al cordoglio della famiglia e la scuola di Debora Prisco, il Liceo Scientifico Mancini, ha annunciato la sospensione delle attività scolastiche in segno di lutto: “Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore della nostra comunità per la perdita della carissima Debora, domani saranno sospese tutte le attività programmate per dedicarle un pensiero, una preghiera , un saluto.”

Ha scritto il preside dell’Istituto: “Forte giunga il nostro abbraccio di cordoglio alla famiglia Prisco. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli alunni e il personale tutto del Liceo Scientifico P.S. Mancini.” A unirsi alle condoglianze anche tutta la famiglia di Uomini e Donne: Maria De Filippi, la redazione, lo staff e tutti i cavalieri e le dame del dating show. Nella trasmissione Antonella Prisco è arrivata con l’intento di conoscere Riccardo Guarnieri: “Riccardo mi piace anche per la pacatezza con cui affronta le cose. Non mi piacciono, invece, i teatrini con Michele (Dentice)”.

Oltre a partecipare a Uomini e Donne, Antonella Prisco ha preso anche parte a Miss Italia, dove aveva accompagnato proprio la defunta sorella per le selezioni: “Ho accompagnato mia sorella alle selezioni e gli organizzatori mi hanno incitata nel parteciparvi. Mi sono classificata al terzo posto delle provinciali, ho continuato in una tappa delle regionali, ma ho abbandonato per problemi di lavoro. Non mi reputo bellissima, ma nemmeno brutta. Anche se non sembra sono piena di insicurezze a taboo”. Antonella ha sempre desiderato lavorare nel mondo del cinema, oltre a essere laureata in biologia e a studiare per diventare nutrizionista.

