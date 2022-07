Lutto assurdo ad Amici: incidente pazzesco, muoiono i tre famosi ballerini. Corpi recuperati da un elicottero. Fan distrutti

In Arabia Saudita, nel corso di un’escursione nel deserto, sono morti tre ballerini italiani (in totale le vittime sono state 5). La comitiva, che era sbarcata nella terra degli emiri per delle esibizioni, venerdì, avendo del tempo libero, si è avventurata tra le dune per una gita che è risultata fatale. Il mezzo su cui viaggiavano i cinque è finito in una scarpata per cause ancora da chiarire.

Tra le vittime ci sono stati Antonio Caggianelli, Nicola Esposto e Giampiero Giarri, amico e collega di Giuliano Peparini, ex coreografo di Amici di Maria De Filippi. A lutto anche Steve La Chance, che dal 2002 al 2010 ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza jazz all’interno della famosa scuola del talent show di Canale Cinque.

Giuliano Peparini in passato ha lavorato con Giarri, che aveva fatto parte del corpo di ballo dello spettacolo Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo. Spettacolo le cui coreografie sono state curate proprio da Giuliano e Veronica Peparini. Giarri, tra le altre cose, nella sua carriera, vantava anche alcuni ruoli in tv. Partecipò a trasmissioni come il Grande Fratello e Uno Mattina.

In quest’ultimo programma aveva collaborato con con Steve La Chance. L’ex insegnante di Amici aveva lavorato professionalmente anche con Antonio Caggianelli e Nicolas Esposto. Sia Giuliano sia Steve, non appena hanno appreso la notizia, che ha iniziato a diffondersi sui media italiani nel corso della mattinata di domenica 17 ottobre 2021, hanno pubblicato dei post social. Post in cui hanno fatto trapelare tutto il loro dolore per la funesta notizia.

Dramma in Arabia Saudita, morti tre ballerini italiani

La tragedia che ha coinvolto i danzatori in Arabia Saudità si è consumata nella località Riyad. Al momento, come riferisce il quotidiano La Repubblica, la Farnesina è al lavoro per far rientrare in Italia le salme delle vittime. I corpi dei tre giovani danzatori sono stati recuperati da un elicottero. Resta da chiarire la dinamica che ha innescato il dramma. E resta da comprendere come il mezzo con a bordo i danzatori abbia potuto finire in una scarpata nel deserto.

