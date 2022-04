lutto-assurdo-nel-mondo-della-tv:-muore-la-nota-presentatrice-dopo-il-vaccino.-fan-sotto-choc-“giovanissima”

La dinamica è ancora tutta da chiarire, tuttavia negli Stati Uniti sta scoppiando una vera e propria polemica: una famosissima presentatrice tv americana che lavorava per la BBC è morta dopo aver fatto il vaccino Astrazeneca.

Si chiamava Lisa Shaw e, secondo quanto stabilito dal coroner, sembrerebbe che la causa del decesso sia dovuta ad una complicazione proprio del vaccino che le era stato somministrato poche settimane prima, secondo quanto riportato dal Mirror.

La donna, che aveva soltanto 44 anni, era arrivata al pronto soccorso lamentando dei forti mal di testa, ma quando si è sottoposta ad alcuni esami più specifici ed approfonditi i medici hanno fatto una clamorosa scoperta: gli esami strumentali a cui si è sottoposta, infatti, hanno fatto vedere come avesse un’emorragia al cervello che, purtroppo, si è aggravata in un lasso di tempo davvero molto breve. Per questo motivo, dopo essersi formati dei numerosi coaguli di sangue, è stata portata in terapia intensiva ma è stato, purtroppo, tutto inutile.

Lutto tremendo nel mondo della tv ed in generale in tutto il mondo dello spettacolo: è infatti morta Lisa Shaw, famosissima presentatrice della BBC. Una volta che questa drammatica e tragica notizia si è diffusa è subito scoppiata la polemica. Si è infatti tornato a parlare della sicurezza di questi vaccini, con i no-vax che hanno nuovamente puntato il dito contro i possibili problemi che possono causare.

L’MHRA ha tuttavia dichiarato che, purtroppo, si tratta di una morte sospetta dovuta ad un possibile grave effetto collaterale di Astrazeneca ma che, per quanto fatale ed assolutamente improbabile, è possibile.

Ciò nonostante maggiori ed ulteriori approfondimenti a riguardo verranno comunicate dopo ulteriori analisi. La morte di Lisa Shaw è un vero e proprio dramma che ha sconvolto tutto il mondo intero dello spettacolo e non solo. Seguici su Google News.

