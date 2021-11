Lutto assurdo Uomini e Donne, Muore il protagonista del trono over. “Aveva solo 39 anni. Un tamponamento, poi la tragedia”

Tragedia per i fan di Uomini e Donne: Incidente stradale mortale, nel primo pomeriggio di ieri poco dopo le 12.30, sul tratto autostradale dell’A22 del Brennero al km 284+700 in direzione nord tra il casello di Reggiolo-Rolo e quello di Pegognaga, al confine col territorio mantovano. A perdere la vita è stato Riccardo Francesco Ravalli, 39 anni, nativo di Catania ma residente a Pieve a Nievole, comune in provincia di Pistoia, al confine con Montecatini Terme.

L’uomo, famoso per essere stato uno dei cavaliere più apprezzati nel trono over nella stagione 2020, era alla guida di un furgone quando, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale di Modena Nord, ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. Le ipotesi più probabili è che il conducente del furgone abbia avuto un malore, un colpo di sonno o una fatale distrazione. Il conducente del camion è rimasto illeso, mentre per il trentanovenne di origine siciliana non c’è stato più nulla da fare. (Continua dopo la foto)

L’ex cavaliere di Uomini e Donne dopo l’impatto violentissimo con la parte posteriore del camion, è rimasto intrappolato nella cabina, ridotta ad un ammasso di lamiere. I vigili del fuoco di Guastalla, insieme con i colleghi di Carpi, hanno dovuto lavorare non poco per estrarre il corpo senza vita del trentanovenne. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Rossa di Reggiolo, l’elisoccorso di Parma, i vigili del fuoco di Guastalla e Carpi. Il medico rianimatore dell’elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata recuperata dalle Onoranze Funebri Losi di Reggiolo e trasportata al cimitero di Coviolo a disposizione del magistrato di turno che si occupa dell’incidente.

Riccardo Ravalli il suo percorso ad Uomini e Donne 2020

Riccardo Ravalli è stato uno dei cavalieri del Trono Over dell’edizione 2020 di Uomini e Donne in piena pandemia. Dal suo ingresso negli studi Mediaset, Riccardo Ravalli aveva mostrato immediatamente una particolare attenzione per la dama Daniela Di Napoli. Tra i due c’è stata una forte alchimia e una palese complicità, tuttavia il loro percorso di conoscenza è finito piuttosto in fretta e in modo negativo.

Daniela infatti ha definitivamente abbandonato Uomini e Donne perchè ha conosciuto un altro uomo all’esterno del programma ovvero Riccardo Saraca . Il giovane cavaliere quindi è rimasto anche per un po’ di tempo in trasmissione senza però riuscire al fine a trovare la sua anima gemella. Alla fine è uscito dalla trasmissione e purtroppo solo adesso la tragica notizia della sua morte. Molti sono i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno scrivendo sui social i suoi ex compagni di avventura. Anche noi ci uniamo al doloro di amici e famiglia.

L’articolo Lutto assurdo Uomini e Donne, Muore il protagonista del trono over. “Aveva solo 39 anni. Un tamponamento, poi la tragedia” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.