Lutto choc per Maria de Filippi, L’annuncio in diretta “E’ morto così, E’ stato terribile” lei in lacrime, Fan sotto choc

Maria De Filippi fatica a raccontare il lutto che l’ha colpita: “Fu drammatico per tutti”, un momento che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita. Maria De Filippi è uno dei personaggi del mondo della televisione italiana più ‘rilevanti’. Non a caso, in molti la chiamano ‘Queen Mary’. Già, perché può essere considerata proprio una ‘regina’ dei palinsesti Mediaset. Non sappiamo come faccia a piacere così tanto e ad essere così com’è. Quello che, immediatamente, salta agli occhi è che mette sempre tanto cuore nel proprio lavoro. Uno spessore culturale non da tutti e si può dire lo stesso dell’intelligenza e la sensibilità che la contraddistinguono.

E non solo: Maria De Filippi è anche una donna affascinante, di gran classe. Mai volgare. E mai si è sentita una parola, in tv, pronunciata da lei, che abbia fatto storcere il naso a qualcuno. Insomma, la vera Signora della televisione. Sposata con Maurizio Costanzo, altro personaggio importantissimo del panorama televisivo nazionale, spesso racconta degli aneddoti che riguardano la loro vita privata e fa divertire un po’ tutti. Ricordiamo, ad esempio, quando racconta della ‘passione’ di Costanzo per il gelato. Oppure, quando dice di avere una ‘spia’ in ufficio che controlla quello che mangia.

Maria inizia una nuova avventura con Amici 2020

Tra difficoltà inimmaginabili, è partita una nuova edizione di Amici di Maria de Filippi, quest’anno. Lo scorso anno, ricordiamo, è stata un’edizione senza pubblico. Gaia Gozzi ha vinto la trasmissione senza sentire un solo applauso dal pubblico. Sì, perché l’emergenza Covid aveva bloccato un po’ tutto. Le distanze sociali, i ballerini in serissima difficoltà, pubblico assente, ospiti in trasmissione impossibilitati agli spostamenti perché – magari – si trovavano a Milano in piena zona rossa. Anche quest’anno non è come tutti gli altri. Amici va avanti e questa non può che essere una gioia per il pubblico di ‘Queen Mary’, ma non possiamo dire che non ci siano state difficoltà nel riorganizzare tutto.

Il lutto che fatica a raccontare

Ma la vita di Maria de Filippi non è sempre stata rose e fiori, anzi. Raramente la conduttrice tanto amata racconta della sua privata ma in una recente intervista la de Filippi ha confessato la sofferenza per un lutto subito: “Io ero pazza di papà, mio fratello invece era il cocco di mamma. Era tutto abbastanza chiaro in famiglia. Papà, poi, muore prima di mamma. Avevo 28 anni”. La conduttrice riesce a spiegarlo con una certa tranquillità, anche se la sofferenza – a tratti – riesce comunque a farsi sentire nelle sue parole e nel tono della voce evidentemente commossa, quasi in lacrime.

Ma il racconto deve continuare, Maria de Filippi ha deciso di andare avanti nella spiegazione e per questo continua senza fermarsi: "Gli diagnosticarono un cancro al pancreas e fu un periodo difficile. Stette in rianimazione un anno e mezzo. Fu devastante. Fu operato, poi entrò in coma. Dissero che si trattava di una semplice setticemia. Fu drammatico per tutti. Mio fratello era ed è uno che ha molta paura degli ospedali e delle malattie e stava sempre nel posteggio della rianimazione. E aspettava". La fine, poi, è arrivata quando le cose stavano andando un po' meglio: "Arrivò in ospedale che pesava 110 chili e ne uscì che pesava 65. E' morto in una notte, l'11 di agosto. E' morto, così: terribile".