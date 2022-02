Lutto in Rai, E’ morta la conduttrice di Chi l’Ha visto. Una tragedia improvvisa. Addio al volto storico della Rete. Fan sotto choc

È morta Donatella Raffai, la conduttrice e volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, «Chi l’ha visto?» e dell’antesignano «Telefono Giallo» (con Corrado Augias), sempre sulla terza rete pubblica – lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000 – si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni.

A darne notizia, il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni. I funerali annuncia si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) «la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione». «Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice».

Donatella Raffai, marchigiana di origine (è nata a Fabriano, in provincia di Ancona), ha vissuto gran parte della sua vita a Roma ma con il marito si spostava ogni per un periodo dell’anno nella sua casa in costa azzurra. Lascia due figli gemelli adulti, e i nipoti. ( continua dopo la foto)

Donatella Raffai e il successo al timone di Chi l’Ha Visto?

È scomparsa all’età di 79 anni la celebre giornalista italiana ma anche volto della televisione, Donatella Raffai. Fu il suo volto il primo ad essere associato, storicamente, al programma di Rai1 Chi l’Ha Visto?. Un successo la cui origine si rintraccia nel lontano 1989 e che vedeva alla conduzione proprio Donatella Raffai al fianco di Paolo Guzzanti e successivamente da Luca Di Majo. Un successo straordinario quello della trasmissione e della sua conduttrice che, proprio grazie a questo impegno televisivo, nel 1990 si è aggiudicata un Telegatto e un Oscar Tv come “personaggio televisivo femminile dell’anno“. Ritorna nel 1993 al timone di Chi l’Ha Visto? dopo una breve parentesi lontana dal programma durante la quale si è dedicata a tematiche di attualità e inchieste sempre di carattere televisivo.

Donatella Raffai: il passaggio da Rai a Mediaset alla soglia degli anni Duemila

Di prestigio la sua carriera nel mondo Rai che finisce nel 1999, anno in cui la Raffai trasloca sulle reti Mediaset per condurre Giallo 4, un remake del più famoso Telefono giallo, programma televisivo andato in onda dal 1987 al 1992 e che vedeva proprio la Raffai impegnata alla conduzione al fianco di Corrado Augias, su Rai3. E proprio Giallo 4, programma dedicato alla narrazione televisiva di grandi casi di cronaca nera italiana mai risolti, risulta essere l’ultima fatica della Raffai in tv.

Autrice anche di libri come Scomparsi, esito nel ’91, la morte della Raffai è stata comunicata questa mattina all’Ansa da Sergio Maestranzi, suo marito ed ex regista della Rai. Alle 12:30 dell’11 febbraio a Roma i funerali dello storico volto Rai. Arrivano in questi momenti anche gli addii dei colleghi e non manca quello della produzione di Chi l’Ha Visto?. “Ci ha lasciato Donatella Raffai – si legge sul canale ufficiale Instagram del programma – volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l’Ha Visto?“.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Lutto in Rai, E’ morta la conduttrice di Chi l’Ha visto. Una tragedia improvvisa. Addio al volto storico della Rete. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.