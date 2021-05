Lutto nel mondo del calcio: il triste annuncio della società

Oggi lo sport piange la scomparsa di uno dei suoi professionisti, ex tesserato di un club calcistico che ne ricorda le gesta.

Da poche ore è giunta la notizia, attraverso le pagine dei quotidiani calcistici della scomparsa di un ex grande professionista. L’uomo in questione ha ottenuto durante la sua carriera di lusso, diversi trofei, raggiunti quando militava in prima serie, in squadre del calibro del Barcellona, piuttosto che nel Malaga.

Oggi, dunque è un giorno triste per il calcio in generale e in particolare per la Spagna che saluta così il suo campione, legatissimo anche nel post carriera al contesto che l’ha reso grande. Lo scorso 23 Marzo ha compiuto 46 anni e di lui si ricordano alcuni successi di prestigio, raccolti in Andalusia, Catalogna e Asturia.

Tra questi ultimi elenchiamo nel suo palmares, due scudetti di “Liga”, una Copa del Rey, una Supercoppa di Spagna, una Coppa delle Coppe. E infine la Supercoppa Europea con la casacca blaugrana

Lo sport spagnolo piange la scomparsa del suo ex campione: di chi si tratta

E’ fresca di giornata la notizia di cronaca che riporta As e Il Mundo Deportivo, per la triste scomparsa di un loro grande professionista. Nella sua carriera ha militato in diverse squadre di spessore, della massima serie, portando a casa diversi successi.

Aveva concluso la sua carriera, appendendo le scarpette al chiodo, subito dopo la partita allo stadio “La Rosaleda”, disputata tra Malaga e Barcellona. L’ex portiere ha militato e fatto la frotuna di entrambe le squadre.

Classe 1975 ha vestito la maglia della Nazionale Under 21 spagnola, vincendo l’Europeo nel 1999, anno in cui fu eletto come Miglior Portiere del torneo.

Unico neo di una straordinaria carriera è la mancata convocazione nella Nazionale maggiore. Ma ciò non cancella l’uomo che era e rappresentava per i suoi colleghi dello sport. Nel 2015 aveva assunto la carica di Direttore Sportivo del Malaga, per poi passare (nelle medesime vesti) alla Real Oviedo.

Attraverso un comunicato ufficiale, la società spagnola ha ricordato le gesta di Francesc Arnau, pilastro nei piani della società, tanto da attirare le attenzioni di Laporte, presidente del Barcellona che lo avrebbe avuto volentieri nel suo staff dirigenziale.

Per Arnau si parlerebbe addirittura di suicidio ma ancora sono ignote le cause che hanno portato effettivamente alla morte.