Lutto nel mondo della musica, addio al celebre dj italiano | FOTO

È scomparso un big della scena musicale, il cui nome risultava molto noto da anni. Di chi si trattava e quale fu il suo contributo.

Arriva la triste notizia che riguarda la dipartita di un noto personaggio della musica e della movida fiorentina, in particolare.

Morto il dj Freddie Villarosa Foto dal web

Stiamo parlando di un personaggio molto amato, che aveva vissuto il suo momento migliore all’inizio degli anni ’90.

A morire è stato Freddie Villarosa, rinomato deejay molto noto per la sua lunga collaborazione con Novaradio. Per chi vorrà sarà possibile tributargli un omaggio alle Cappelle del Commiato di Careggi.

Poi nel pomeriggio di martedì 29 giugno 2021 verranno celebrati i funerali. Appassionato di musica, soprattutto del jazz e della afro, ma di quella etnica in generale, Freddie Villarosa era apprezzato per il talento e per la sua umanità.

Addio all’amato dj, la cui opera risulta ancora oggi fondamentale

Da qualche settimana si trovava ricoverato in ospedale, e purtroppo la sua situazione è precipitata, con il peggioramento del quadro clinico che ad un certo punto ha portato ad una situazione di irreversibilità.

E Freddie Villarosa – vero nome Ferdinando Faiola – era molto conosciuto anche nei centri sociali di Firenze e dintorni. Sono diverse le sue trasmissioni radiofoniche molto amate su Novaradio.

La causa del decesso di dj Freddie Villarosa è da ricercare in una broncolpolmonite, che purtroppo i medici non hanno potuto arginare e debellare. Le conseguenze sono state tragiche.

Oltre alla attività di musicista, il dj aveva intrapreso da tempo anche una fervida carriera in qualità di produttore. Il suo contributo al mondo culturale e musicale di Firente e provincia è stato pressoché ineguagliabile.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in sua memoria sui social network. In molti esprimono incredulità per la scomparsa di Ferdinando Faiola, la cui solarità ed il buonumore proverbiale dei quali era dotato risultavano caratteristici ed erano un vero e proprio marchio di fabbrica.