lutto-nel-mondo-dello-spettacolo:-ci-lascia-a-87-anni-la-superstar-della-tv

Lutto grave nel mondo dello spettacolo e della televisione, ci ha lasciati all’età di 87 anni Robert Hogan a causa di una malattia che aveva scoperto di avere diversi anni fa.

Robert Hogan (Foto dal web)

Robert Hogan è morto all’età di 87 anni. L’attore americano era ampiamente conosciuto dal pubblico grazie alla sua grande carriera nell’ambito televisivo cominciato fin dagli anni sessanta. Ha partecipato a tante serie televisive e film in qualità di attore o guest star, in totale se ne contano circa una novantina.

Inizia la sua carriera con il teatro, successivamente comincia a recitare in video partecipando a qualche episodio di serie televisive come Batman e Bonanza. Per poi iniziare a girare film in cui ha un ruolo da protagonista come La Storia del Greenwich Village, Westworld, Il Ricordo di Noi e La Signora in Rosso.

Dagli anni 2000 in poi, Robert Hogan, ha partecipato a serie televisive di grande successo come Deadline, The Wire, Law & Order. Ma non solo serie tv, infatti ha fatto parte anche di diversi film come Maze, Sweet Land, Day Zero.

Robert Hogan è morto, ecco le cause e la reazione della famiglia.

Robert Hogan è morto ad 87 anni, l’ex attore soffriva del Morbo di Alzheimer dal 2013 e quindi stava lottando duramente contro questa malattia già da tanti anni. La causa diretta della sua morte è stata una brutta polmonite, a causa della quale ha avuto delle gravi complicanze e purtroppo per lui non c’è stato più niente da fare.

Robert Hogan da giovane (Foto dal web)

Robert Hogan si è sposato due volte, la prima con Sharon Lynn nel 1957, mentre la seconda con Mary Barbera nel 1983. Dal primo matrimonio ha avuto tre figli, mentre dal secondo matrimonio non ha avuto figli ma sono stati sposati per ben 38 anni, fino all’ultimo giorno della sua vita.

Ovviamente la scomparsa di Robert Hugan ha portato molto dolore all’intera famiglia, composto anche da diversi nipoti. Anche i fan sono rimasti colpiti dalla triste notizia e hanno cominciato a postare e condividere in rete vari video dell’ex attore per ricordarlo.