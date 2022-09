Lutto nel Regno Unito, è morta la Regina Elisabetta

E’ morta a 96 anni nel castello di Balmoral, in Scozia, dove adorava vivere. La regina Elisabetta se ne è andata dopo circa un anno dalla morte del marito Filippo. Nelle ultime ore le sue condizioni di salute erano peggiorate tanto da far correre al “capezzale” il figlio Carlo e la nuora Camilla e dopo qualche ora il primo nipote William. La notizia era nell’aria, i media britannici avevano già indossato capi neri in segno di rispetto ed è stato sospeso il cambio della guardia, tanto atteso anche dai turisti.

In migliaia si sono riversati all’esterno di Buckingam Palace per omaggiare la più longeva delle Regine. La madre, Elisabetta, regina madre e Duchessa di York morta a 92 anni.

La vita

Tanti i governi da lei conosciuti e vissuti, Elisabetta II è stata un’icona mondiale della politica e non solo. Il suo nome Elizabeth Alexandra Mary è nata a Londra il 21 aprile del 1926, regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Il padre è stato Giorgio Vi, Duca di York è diventato erede al trono nel 1936, anno di abdicazione del fratello e zio di Elisabetta Edoardo VIII. Diventa Regina a 25 anni alla morte del padre il 6 febbraio 1952, venne incoronata il 2 giugno del 1953 nell’Abbazia di Westminister.

Ad oggi, il suo regno è stato il più lungo regno della storia della Gran Bretagna ( 70 anni) superando il record di Vittoria ( sua trisavola) di 63 anni ( di regno) Elisabetta II è anche regina di Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Salomone e Tuvalu, oltre che governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, comandante in capo delle forze armate, Signora dell’Isola di Man e sovrana di Jersey e Guernsey.

Sposa il futuro marito il Principe Filippo ( Mountbatten) di Grecia e Danimarca il 14 novembre del 1948. Dal loro matrimonio sono nati 4 figli: Carlo nel 1949, un anno dopo nache Anna; nel 1960 Andrea e infine Edoardo nel 1964. Benché la casata reale si chiami Windsor, è stato decretato per mezzo di un Order-in-Council del 1960 che i discendenti di Elisabetta e Filippo possano portare il cognome personale di Mountbatten-Windsor.

Lutto nel Regno Unito, è morta la Regina Elisabetta scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.